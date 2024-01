Grande Fratello: Monia La Ferrera eliminata al televoto, fine della convivenza con Massimiliano Varrese

La Casa del Grande Fratello, ieri ha perso Monia La Ferrera, l'ex assistente di volo entrata nel reality show come ex fidanzata di Massimiliano Varrese. La concorrente non è riuscita ad entrare nelle grazie del pubblico e, inoltre, non ha chiarito la sua relazione con l'ex attore de Il bello delle donne, scivolando fuori dalla dinamica che gli autori avevano in mente facendole varcare la porta rossa.

Monia La Ferrera esce dal Grande Fratello

Monia La Ferrera, prima di uscire dal Grande Fratello, ha avuto un ultimo confronto con Massimiliano in Super Led, convocati da Alfonso Signorini. I due, in settimana, si sono nuovamente allontanati dopo che nella puntata di martedì Massimiliano aveva saputo della presenza di un uomo nella vita di Monia.

Alfonso aveva fatto il nome di Gianni, una persona che, a detta della stessa Monia, è un amico che ha il merito di essere stato sempre presente nella sua vita, ma il loro rapporto, aveva specificato, non è mai andato oltre l'amicizia.

Confronto finale con Massimiliano

Alfonso Signorini ieri ha mostrato a Massimiliano un filmato in cui, nei giorni passati, Monia aveva scritto sul muro della casa il nome delle sue figlie e accanto una 'G'. L'ex assistente di volo ha spiegato che la lettera non stava per Gianni ma per Greta che lei considera come una figlia acquisita.

Chiarimento sul nome 'G

La clip ha generato una situazione quasi comica, Monia infatti ha spiegato che aveva già chiarito il significato della 'G' agli autori nel confessionale. A questo punto Alfonso si è irritato: "Cosa la facciamo vedere a fare", ha chiesto spazientito ai suoi autori.

Nel corso della settimana Massimiliano e Monia avevano provato a chiarirsi, ma alla fine le posizioni sono rimaste distanti, Monia aveva puntualizzato che Gianni resta un amico, precisando: "Non mi sto giustificando. Stavo cercando di sciogliere i tuoi eventuali dubbi. Avevo una vita prima di te".

Massimiliano, da parte sua, l'aveva rassicurata spiegando che la sua non era una scenata di gelosia ma la ricerca di un chiarimento.

L'addio di Massimiliano

Il chiarimento, se mai ci sarà, arriverà quando anche Massimiliano lascerà la casa del Grande Fratello. Ieri Monia è stata l'ultima nelle preferenze del pubblico ed ha lasciato il reality show. "Grazie ragazzi, per due mesi siete stati la mia famiglia. Vi voglio bene, mi avete fatta crescere" ha detto Monia La Ferrera prima di uscire dalla Porta Rossa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Monia La Ferrera fa il suo ingresso in studio dopo l'eliminazione.