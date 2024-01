Grande Fratello: Monia La Ferrera a Massimiliano Varrese: 'Gianni è un amico, tu per me non ci sei stato'

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha insinuato un dubbio in Massimiliano Varrese. Secondo l'ipotesi azzardata dal conduttore, Monia La Ferrera potrebbe non essere una persona libera. Alfonso ha chiesto all'ex assistente di volo chi fosse Gianni, e la ragazza ha risposto 'un amico'. Ora tra i due ex fidanzati c'è stato un nuovo chiarimento Con Monia che ha spiegato ancora una volta la natura del suo rapporto con il misterioso Giovanni.

La replica di Monia ad Alfonso Signorini durante la puntata del 23 gennaio non aveva convinto Massimiliano Varrese. "Per me non era così chiara, credevo che Monia fosse libera, altrimenti non avrei mai fatto un passo avanti. Adesso, è tutto più chiaro", aveva risposto l'attore quando il conduttore aveva ipotizzato che Monia fosse frenata per la presenza nella sua vita di un altro uomo.

La questione è rimasta sospesa e Monia e Massimiliano hanno avuto un nuovo faccia a faccia nella casa del Grande Fratello. La Ferrera ha ribadito che Gianni per lei è un punto di riferimento, un amico su cui ha sempre potuto contare.

"Una persona che sento da anni, ne ho grande stima". Gianni per Monia è un amico su cui contare che ha la capacità di farle tenere i piedi per terra facendola rimanere ancorata alla realtà.

Massimiliano e Monia sono stati fidanzati anni fa, e lui spera che questo ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello sia il preludio a un nuovo rapporto. Per questo le ha chiesto: "Quale sarà la natura della tua relazione con Gianni se il nostro legame dovesse evolversi?".

"Non ti puoi mettere a paragone. Tu non ci sei stato negli ultimi quindici anni", ha replicato decisa Monia che poi ha aggiunto "Abbiamo deciso di avere un rapporto di amicizia per non rovinare quello che avevamo".

Monia ha puntualizzato che le sue non sono giustificazioni ma solo precisazioni sulla relazione tra lei e Gianni: "Non mi sto giustificando. Stavo cercando di sciogliere i tuoi eventuali dubbi. Avevo una vita prima di te".

Massimiliano, vista la reazione di Monia, le ha assicurato che la sua non è una scenata di gelosia ma solo un chiarimento rispetto a quanto era emerso durante la puntata. "Ho sempre desiderato che la persona accanto a me fosse libera".

Infine, Massimiliano Varrese ha specificato che per lui una storia d'amore è qualcosa di particolarmente semplice: "In questi casi, uno più uno non fa due, fa tre. Due individui danno vita a un terzo, la coppia".

