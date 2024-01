Grande Fratello, Massimiliano Varrese spinge al limite anche Monia La Ferrera: 'Sono stanca'

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, abbiamo assistito a un riavvicinamento tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, culminato con un bacio nel confessionale, immortalato dall'audio. Tuttavia, in appena quarantotto ore, la situazioneha subito una svolta drastica, con Monia che mostra chiaramente la sua insofferenza per alcuni comportamenti dell'ex fidanzato.

Massimiliano Varrese, il quale aveva rischiato l'espulsione a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi verso Beatrice Luzzi, ha accusato Monia La Ferrera di aver adottato toni troppo incisivi nei suoi confronti.

L'ex attore de Il Bello delle donne si è confidato con Federico, affermando di aver chiesto a Monia di essere più gentile con lui. Tuttavia, a sua sorpresa, la richiesta ha scatenato l'irritazione della ragazza, che si è allontanata.

Massimiliano ha spiegato che nel tentativo di chiarire la situazione con Monia, si è trovato di fronte a un muro di gomma. "Ho bisogno di leggerezza", avrebbe risposto lei. Nonostante ciò, grazie anche ai consigli di Federico, Massimiliano ha deciso di tentare nuovamente e ha cercato conforto dalla sua ex fidanzata.

"Monia, non ho voglia di discutere. Ti ho solo chiesto di essere più dolce con me perché non mi piacciono alcuni tuoi modi", ha esordito Varrese. Questa richiesta, apparentemente insolita, ha suscitato l'attenzione del pubblico sui social, considerando gli atteggiamenti passati di Massimiliano.

L'attore ha proseguito spiegando le sue fragilità, precisando che non intendeva far pesare nulla a Monia, ma che gli era venuto spontaneo esprimere il suo desiderio. "Io ho le mie fragilità. Non volevo farti pesare niente, mi è venuto spontaneo dirtelo".

"Non ti prometto che sarò più dolce, se io cambio lo faccio per me, se divento più dolce lo faccio per me" ha ribadito in modo infastidita Monia.

"Lo so che non sono dolce, Massi, non c'è bisogno che me lo fai notare. Ma è noto che sono così, e sinceramente sono stanca - ha concluso - non ho nemmeno la voglia, te lo assicuro. Quando mi avvicino a qualcuno, anche se gli faccio una battuta, magari sciocca, devi vedere che comunque sto cercando di aprirmi".

Massimiliano, da parte sua, ha concluso con la speranza che la discussione possa portare a qualcosa di costruttivo nel breve futuro, sottolineando come i contrasti possano essere occasione di crescita personale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il confronto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera