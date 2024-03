Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la vittoria: 'Ora vogliamo privacy'

Perla Vatiero dopo la vittoria al Grande Fratello si gode il successo insieme a Mirko Brunetti, la loro storia d'amore vissuta sotto le telecamere a Temptation Island ha concluso il suo arco narrativo televisivo con il ricongiungimento al Grande Fratello. Ora i due sono alla ricerca di privacy, come hanno raccontato nel corso di un'intervista a Chi, un desiderio legittimo ma che, per il momento, non sarà facile da avverare.

Perla vince il Grande fratello

Nel corso dell'intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, conduttore del reality show, Perla e Mirko hanno parlato del loro successo nel reality, sottolineando l'importanza di essere se stessi e di credere nel proprio rapporto.

"Perla ha vinto prima di tutto perché è sempre stata se stessa e poi lei è una persona nella quale credere, io l'ho sempre fatto - ha detto Mirko - è il mio 'guaio' da quando avevo 13 anni, da quando l'ho vista la prima volta. E lo è ancora ora che di anni ne ho 27". Perla dopo aver perso l'amore a Temptation Island, al Grande Fratello si è ripresa tutto con gli interessi: "Stavolta vinco tutto - ha affermato - sono felicissima, sono emozionata, sento l'affetto delle persone che mi hanno sostenuta in questi mesi".

Un storia d'amore da 'reality'

La coppia ha raccontato che la separazione durante Temptation Island è stata un passaggio necessario per loro, ma hanno riscoperto la forza del loro legame durante il Grande Fratello. "Dovevamo staccarci e abbiamo trovato Il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c'era intesa, c'era complicità. c'era amore, c'era tutto", ha assicurato la Vatiero.

"A dire la verità per indole sono introverso, pensare che noi ci siamo lasciati e siamo ritornati assieme davanti alle telecamere per me è surreale - ha spiegato Brunetti - Io volevo aspettare che lei uscisse per risolvere le cose, ma a un certo punto ho capito che dovevo entrare, che era la mia occasione".

All'interno della Casa del Grande Fratello, Perla è stata corteggiata da Alessio Falsone, che poi ha deciso di rivolgere il suo interesse verso Anita "Non ero fidanzata, sicuramente c'è stato un interesse".

Mirko e Perla al Grande Fratello

Al settimanale Perla, ha raccontato della sua adolescenza difficile e di come lo sport l'abbia salvata, condividendo la sua storia per sentirsi più libera e leggera: "Da ragazzina ho imboccato una strada sbagliata, ho incontrato persone sbagliate che mi influenzavano tanto, mi sono trovata in situazioni e con persone molto più grandi di me. E ne sono uscita da sola grazie allo sport che mi ha portato via dalla strada".

"Raccontarlo, sì, mi ha alleggerito - ha continuato a rivelare Perla - anche nei confronti dei miei genitori, perché quello che ho vissuto l'ho vissuto da sola, stando in camera mia a piangere e quello che per loro era un gioco, lo sport, per me era vita. Oggi mi capiscono di più".

Grande Fratello: Perla Vatiero vince l'edizione di Beatrice Luzzi

La ricerca della privacy

Mirko e Perla ora desiderano tornare alla normalità, godendosi la loro relazione senza troppi clamori mediatici, cosa non facile per una coppia che sta vivendo da più di otto mesi sotto l'occhio delle telecamere. "Il prossimo passo sarà quello di tornare alla normalità. Tutto è stato condiviso, ora vogliamo un po' di noi due: un poco di privacy, ammetto, ci piacerebbe: abbiamo tanti mesi da ripercorrere", ha infatti affermato Mirko. "Vogliamo goderci il momento", ha ribattuto Perla.

Per Perla e Mirko, comunque, le nozze sono ancora lontane. "Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre 5 anni fa, due anni fa, intanto vogliamo fare i fidanzati", ha spiegato il reatino. "La convivenza sarà una convivenza da ragazzi, cercheremo di divertirci, di ritrovarci, magari altrove", ha aggiunto Perla.

"Magari a Roma, magari per realizzare i nostri sogni. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso cinque anni fa, quando abbiamo corso troppo. Da qui in poi c'è il futuro", ha concluso Mirko.