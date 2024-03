Grande Fratello, Mirko spegne Perla: 'Molte cose mi hanno dato fastidio'

La storia infinita tra Perla e Mirko continua, anche nella puntata del 7 marzo del Grande Fratello c'è stato un nuovo confronto tra i due ex partecipanti a Temptation Island. Nonostante questo, ancora non è chiaro se i due sono tornati insieme.

Nei giorni scorsi, Rosy ha rivelato che Perla ha avuto problemi di salute, ha mangiato poco e ha vomitato, secondo il racconto dello chef qualche volta sarebbe anche svenuta. Ieri Perla, ha confermato parzialmente questo suo malessere dicendo ad Alfonso Signorini "Sono un po' stressata in questi giorni. Sono stata male, molto".

Il confronto tra Perla e Mirko, questa volta, è stato a distanza, la gieffina non è stata chiamata nello studio ma è rimasta nella Mystery Room. Qui ha potuto parlare con il suo non fidanzato "A me dispiace molto che siamo a marzo e mi debba giustificare di cose successe quattro mesi fa", ha detto Mirko, riferendosi ad alcune frasi dette da Perla in settimana riguardo al rapporto tra lui e Angelica.

"Sento ancora accuse che riguardano episodi del passato", ha continuato il reatino, ribadendo che Perla non ha ancora metabolizzato i loro problemi di coppia.

Nulla di fatto tra Mirko e Perla nel nuovo confronto al Grande Fratello

Perla, che anche questa volta non si è riferita a Mirko come il suo fidanzato, ha confermato che i sentimenti nei confronti di Brunetti non sono cambiati: "Non sono scemati per un altro ragazzo", ha specificato riferendosi al ventilato interesse per Alessio, che nel frattempo si è dichiarato ad Anita.

Rispondendo alla domanda di Alfonso: "Ora siete più vicini o più lontani?", Mirko ha specificato "Sicuramente siamo più lontano rispetto ai giorni passati in tugurio, ma molte cose mi hanno dato fastidio". Perla invece vuole vederlo appena finisce la sua avventura al Grande Fratello: "Ho bisogno di stare con lui, da soli. Io mi sento vicina a Mirko", ha concluso Perla Vatiero.