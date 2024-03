Grande Fratello, Litigio tra Perla e Alessio scuote la Casa: tensioni in cucina 'Rispondi sempre di mer*a'

La giornata del Grande Fratello, prima della puntata in onda stasera 7 marzo in prima serata su Canale 5, ha visto nascere una discussione tra Perla e Alessio. Tra i due, come sappiamo c'è un rapporto che, per qualcuno, va oltre l'empatia e l'amicizia.

Tensioni che esplodono in Cucina

Nella convivenza sotto gli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello, i nervi e le emozioni dei concorrenti possono raggiungere livelli di tensione elevati. È proprio quello che è accaduto recentemente tra Perla e Alessio, due dei protagonisti della Casa più spiata d'Italia, che hanno dato vita a un acceso confronto nella cucina della Casa.

Un confronto Inaspettato

Tutto è iniziato quando Perla, intenta a preparare delle crepes, ha usato una quantità di olio che ha infastidito Alessio. Il giovane concorrente si è avvicinato a lei lamentandosi dell'eccessiva quantità di olio utilizzata, scatenando così una reazione inaspettata da parte di Perla. "Falla tu allora, me la prendo io quella", ha detto la Vatiero infastidita, la ragazza poi si è allontanata ed è andata nella sua stanza.

La reazione di Alessio non si è fatta attendere, le sue parole sono state dirette e taglienti: "Rispondi sempre male, è il modo in cui rispondi che mi infastidisce, ti voglio bene proprio. Rispondi sempre di merda e poi dici che non è così?, Non lo ammetti mai, sono sempre gli altri"

Questo commento ha colpito Perla che, nonostante il suo stupore, non ha esitato a replicare, ribadendo di non capire perché lui reagisse in quel modo. "Questa è una tua percezione che ti ho risposto male, ma poi hai detto altre cose, io già così, non devi metterci anche il tuo".

La situazione sembrava essere in stallo, con entrambi i concorrenti che erano restii a chiedere scusa. Tuttavia, Alessio ha deciso di avvicinarsi a Perla per abbracciarla, cercando forse di placare la tensione e riportare un clima più sereno tra loro.

Tuttavia, le parole di Perla hanno rivelato la persistenza del suo mal contento: "Non ho 15 anni, non è successo niente, ma mi dà fastidio il tuo modo, ha detto 'Oddio quanto olio hai messo', manco chissà cosa avessi fatto".

Adesso, la domanda che tutti si pongono è se questa discussione possa avere ripercussioni sul futuro della convivenza dei due concorrenti nella Casa del Grande Fratello, o se riusciranno a superare le loro divergenze e soprattutto se dietro questa discussione non si nasconda quella tensione che va oltre l'amicizia di cui ha parlato Mirko nell'ultima puntata del Grande Fratello.