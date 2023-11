Grande Fratello, Mirko: 'Perla non mi sarà mai indifferente, a noi mancava solo l'anello al dito'

La storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sarà al centro delle prossime dinamiche del Grande Fratello, lo ha lasciato intendere anche Alfonso Signorini quando giovedì sera la ragazza ha finalmente varcato la porta rossa della Casa. La convivenza sotto lo stesso tetto tra i due ex di Temptation Island comincia a dare i suoi effetti, e Mirko ha rivelato ad alcuni coinquilini i suoi attuali sentimenti per la sua ex fidanzata.

Mirko e Perla: Il riavvicinamento nella Casa del Grande Fratello

Perla Vatiero è entrata nella Casa del Grande Fratello lo scorso giovedì; gli spettatori del reality sono in attesa di vedere come si svilupperà il rapporto della ex coppia che ha animato il docureality prodotto da Maria De Filippi quest'estate.

Dopo essersi separati a Temptation Island, uscendo con i rispettivi tentatori, ora Mirko e Perla sono 'costretti'a convivere grazie ad Alfonso Signorini. Mirko, nelle ultime ore, ha parlato di Perla con Ciro e Paolo, per lei ha speso solo buone parole.

Il pensiero di Mirko: Caratteri opposti, ma leale e matura

"Perla è veramente donna, è sempre stata una grande donna - ha detto Mirko - e ora la noto anche più matura. È, inoltre, la persona più leale che abbia mai incontrato con dei bei valori. Tuttavia, caratterialmente, siamo agli antipodi. La convivenza tra noi era diventata impossibile".

Facendo riferimento alla puntata del 13 novembre, in cui i due ragazzi hanno comunicato attraverso un video e entrambi hanno pianto, Mirko ha dichiarato: "Il mio era un pianto liberatorio, vederla più serena mi aveva fatto piacere".

Il legame indelebile tra i due ex fidanzati

Subito dopo Mirko ha confessato: "Perla non mi è indifferente e mai lo sarà, non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni. Io mi vivo le cose in profondità e con lei è stata una storia davvero forte. Non tanto per gli anni passati insieme ha aggiunto - a noi mancava solo l'anello al dito. Era come un vero matrimonio e la realtà dei fatti è questa. Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei".

La nuova maturità di Perla

Le confessioni nella Casa del Grande Fratello hanno coinvolto anche Perla. Tornare sotto lo stesso tetto con Mirko le sta facendo rivivere i quattro anni di convivenza che hanno preceduto la loro rottura.

"È strano trovarmi qui a condividere quello che facevamo a casa, come una partita a carte con la tisana e i biscotti", ha rivelato la ragazza ad alcune coinquiline.

Perla ha svelato che alcune cose non sono cambiate come la complicità in una risata: "Perché ci capiamo al volo...questa è proprio la quotidianità_ù

+". La ragazza ritiene di essere maturata in questi mesi "_Non lascio più che l'ansia prenda il sopravvento, sento di essermi ripresa la mia vita".

La new entry del Grande Fratello contesa da Giuseppe e Massimo

Perla nel frattempo è diventata l'oggetto del desiderio di alcuni concorrenti. "Che me ne frega se è l'ex di Mirko. Ma che mi picchia? Io gli ho già anticipato che se c'è un comportamento mio che gli dà fastidio, di dirmelo", ha raccontato Giuseppe ad Anita.

Ma sembra che anche Massimiliano Varrese sia interessato alla bella Perla, o forse è il contrario. Ciro Petrone, riferendosi alla nuova entrata, ha detto all'attore: "Mi ha detto che sei più bello dal vivo". Massimo ha risposto: "Non farmi parlare, noto cose che non devo dire", alludendo ad alcuni sguardi che gli avrebbe rivolto Perla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mirko Brunetti racconta la sua relazione con Perla