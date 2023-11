Perla Vatiero entra al Grande Fratello: Riabbraccio con Mirko Brunetti e la reazione di Greta Rossetti

Al terzo tentativo Perla è riuscita ad entrare al Grande Fratello: la eazione di Greta sui social non si è fatta attendere

Perla Vatiero è finalmente riuscita ad entrare nella casa del Grande Fratello, dove ha potuto riabbracciare il suo ex, Mirko Brunetti. Nel frattempo, Greta, attuale fidanzata dell'imprenditore, ha commentato su social media l'arrivo nella casa più spiata d'Italia della sua potenziale rivale.

Perla Vatiero conquista il Grande Fratello al terzo tentativo

Al terzo tentativo, Perla Vatiero è riuscita ad entrare nel Grande Fratello. L'ex concorrente di Temptation Island sarebbe dovuta entrare lunedì scorso, ma è stata bloccata a causa del Covid.

Il secondo tentativo, previsto per mercoledì, è stato posticipato a causa della cancellazione della puntata. Ieri, 16 novembre, Perla è finalmente diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Un'accoglienza calorosa e il riavvicinamento con Mirko Brunetti

Perla è stata inizialmente accolta da tutte le donne della casa. Nel frattempo, gli uomini si trovavano in un'altra stanza. Dopo l'accoglienza delle donne, su richiesta di Alfonso Signorini, Perla si è nascosta dietro al divano. Successivamente, il conduttore ha fatto entrare nel salotto anche Mirko.

Quando l'imprenditore è arrivato, Signorini ha cercato di fargli credere che qualche concorrente avesse rivelato alcuni dettagli piccanti su di lui. Poi, come concordato con Perla, Alfonso ha pronunciato il nome "Maria" e la ragazza si è rivelata.

"Perla è una concorrente del Grande Fratello", ha comunicato il conduttore a Mirko. "Alfonso, sei uno... puntini, puntini, puntini", ha replicato il gieffino, con Alfonso che gli ha confessato di essere "Un inguaribile romantico".

Ciro Petrone sul rapporto tra Perla e Mirko

Ciro Petrone, che nei giorni scorsi aveva discusso con Mirko di questa eventualità, chiamato nel confessionale ha detto: "Lui sperava che Perla entrasse. Secondo me si amano ancora."

Greta Rossetti reagisce alla presenza di Perla e alla dinamica nella casa

Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko, ha reagito alla notizia dell'ingresso di Mirko nella casa in maniera, per ora, molto flemmatica. "Ti amo tanto anche io. Mi dispiace per questo tuo imbarazzo, ma io sono con te", ha scritto Greta nelle sue storie di Instagram.

Le clip del Grande Fratello

Nella clip caricata su Mediaset Infinity l'incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.