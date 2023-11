Grande Fratello: Mirko piange per Perla e Greta, Letizia vuole denunciare Nicole

Il dopo puntata del Grande Fratello nasconde sempre dei risvolti drammatici. Ieri sera, al termine del diciannovesimo episodio del reality show, Mirko ha versato lacrime riflettendo sulla sua relazione con Perla e sulla reazione di Greta, la sua attuale fidanzata.

Letizia è convinta che sua madre denuncerà Nicole, la sua ex, che l'ha accusata di tradimento e di averle messo le mani addosso. Stranamente, la fotografa non ha smentito tali accuse.

Mirko e Perla: Confronto e Confessioni al Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 13 novembre, Mirko ha avuto una conversazione con Perla Vatiero, sua ex fidanzata che presto entrerà come concorrente al Grande Fratello.

Tuttavia, dell'imminente partecipazione della ragazza, l'imprenditore non è al corrente. I due hanno rivissuto i momenti della loro relazione, che si è conclusa durante la partecipazione a Temptation Island.

Le emozioni di Mirko dopo la puntata

Dopo la puntata, Mirko ha fatto un confessionale piangendo. Successivamente, nel giardino, ha condiviso i suoi pensieri con gli altri concorrenti. "Spero che Greta non ci rimanga male", spiegando che il legame con Perla esiste ancora. I due sono stati fidanzati per circa cinque anni, ed hanno convissuto per quattro anni.

"Spero che Greta capisca che difendere il mio passato con Perla non significa andare contro di iei", ha affermato Mirko. "Siamo stati stro.zi perchè negli ultimi mesi ci siamo fatti tanto del male, ma siamo cresciuti insieme. La conosco da quanto aveva 13 anni, ci siamo fidanzati quando io ne avevo quasi venti, non ricordo bene. Sono contendo di averla vista e che lei sia andata avanti", ha concluso Mirko.

Le reazioni di Greta e Nuovi Sviluppi

Greta, per ora, sembra non essersi arrabbiata "Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice", ha scritto su Instagram e dopo: "Vorrei solo abbracciarti forte e dirti che sei un uomo con la U maiuscola e stasera l'hai dimostrato a tutti. Sono fiera di te, spero che ti arrivino questi messaggi anche solo con il pensiero. Ti amo e ti sosterrò finché vorrai".

Oggi Greta ha chiesto aiuto ai fan, vuole sapere come mandare un aereo di sostegno sopra la casa del Grande Fratello.

Letizia e le Accuse di Nicole

Dopo la diretta è stato il momento di Letizia, che ieri ha saputo dei post e delle storie di Instagram di Nicole, ex ragazza di Letizia. Nicole ha affermato di essere stata vessata, tradita e picchiata da Letizia. "Non confermerò né smentirò quello che ha detto", ha replicato la fotografa. Per il pubblico, le parole di Letizia sono una conferma che Nicole non ha mentito.

Letizia incontrerà Nicolenelle prossime puntate?

Letizia, come riporta Biccy è convinta che la madre agirà per vie legali. "Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento, denuncia. A livello proprio legale",

Confronto Tra Nicole e Letizia?

Alfonso Signorini ha proposto un confronto tra Nicole e Letizia ma al momento Nicole non ha accettato l'invito. La vicenda si prospetta come un nodo intricato e controverso, con molte sfaccettature ancora da esplorare.

