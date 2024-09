Grande Fratello, Greta e Sergio: a volte ritornano? La foto che fa esultare i fan della coppia

La storia tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, ex concorrenti del Grande Fratello, continua a tenere banco tra i fan del reality. Nonostante la coppia avesse annunciato pubblicamente più volte la fine della loro relazione, una nuova foto condivisa sui social ha riacceso le speranze di un ritorno di fiamma.

I Sergetti sono di nuovo una coppia?

L'immagine, scattata da un fan durante un incontro casuale in città, mostra Greta e Sergio insieme in un atteggiamento piuttosto complice. Sebbene nessuno dei due abbia ancora commentato l'accaduto, la foto ha subito fatto il giro dei social, alimentando le speculazioni su una possibile riconciliazione. I follower più attenti non hanno perso tempo a esprimere le loro opinioni, con molti che sperano in una nuova fase della loro storia d'amore.

Nel corso dei mesi, Greta e Sergio hanno vissuto una relazione turbolenta, caratterizzata da alti e bassi e numerose dichiarazioni di rottura. La prima volta è stato l'imprenditore laziale a segnalare ai suoi follower la fine della storia d'amore con l'ex tentatrice. Sergio parlò anche di tradimento, ma poco dopo ci tenne a sottolineare che non si trattava di un tradimento fisico.

Sergio e Greta a Verissimo

Pochi giorni fa l'ex gieffina, attraverso una storia condivisa sui social, aveva annunciato la fine della relazione con il ragazzo conosciuto nella casa del Grande Fratello. Lui era partito per Bali in compagnia di amici e sembra che questo possa essere stato il motivo della rottura: "quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola, senza includerti nei suoi piani, è un chiaro segnale che non c'è più spazio per te", aveva scritto Greta Rossetti il giorno prima rispondendo ad una follower, mentre ieri ha invitato i suoi fan a non fidarsi dei rumor ma a credere solo a ciò che pubblica lei.