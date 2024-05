Pechino Express 2024, Damiano Carraro torna sui social “Sono andati oltre il gioco”

Anche quest'anno Pechino Express ha incoronato la coppia vincitrice che in questa edizione è stata quella denominata I pasticceri, composta da Damiano e Massimiliano Carrara. I due fratelli sono riusciti a portarsi a casa la vittoria dopo la puntata finale in cui si sono scontrati con Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal (Italia-Argentina), arrivate in seconda posizione, e Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le Amiche).

Il programma, trasmesso anche quest'anno da Sky e in streaming su NOW, è stato vinto dalla coppia che ha mostrato più agonismo rispetto alle altre. Alcuni utenti non hanno perdonato al volto di Bake Off e a suo fratello per aver eliminato coppie molto seguite sui social come quella de I fratm composta dagli attori di Mare fuori Artem Tkachuk e Antonio Orefice e soprattutto I Caressa, Fabio Caressa e la figlia Eleonora, eliminati dopo un emozionate viaggio condiviso da Damiano ed il giornalista sportivo di Sky.

Dopo qualche giorno di pausa, Damiano è tornato sui social per condividere un lungo messaggio in cui, oltre ai soliti ringraziamenti, ha voluto raccontare come alcune persone, commentando il programma sui social, siano andate al di là del gioco stesso. Parole che hanno ferito il pasticcere originario di Lucca.

Nel post, accompagnato da foto e video che documentano l'esperienza sulla Rotta del Dragone dei due fratelli, si legge: "Vorrei cogliere l'occasione per un momento di riflessione in merito a qualcosa che mi sono trovato a vivere in questi mesi: ho letto purtroppo commenti che, lasciatemelo dire, mi hanno ferito e intristito perché andavano oltre il gioco e oltre la gara".

"Certe parole, certi termini pesano, anche su chi ci è vicino, come la nostra famiglia, che ha sofferto in modo particolare. Forse da casa a volte ci si dimentica che, per quanto meraviglioso, è un programma TV, un gioco ed una gara con fini in ogni caso di beneficienza... ma soprattutto che dietro ai nostri telefoni ci sono le persone fatte di carne, anima e cuore".

E ancora: "Lato nostro, non abbiamo mai fatto del male e mancato di rispetto a nessuno, abbiamo sempre cercato di contraccambiare l'ospitalità ricevuta cucinando o dandoci da fare in casa delle tante persone conosciute che, dal Vietnam al Laos allo Sri Lanka, ci porteremo sempre dentro e che tuttora sentiamo quotidianamente e ci hanno mandato questi scatti stupendi".

"Abbiamo vissuto il viaggio appieno, godendo della bellezza dei posti e dei momenti insieme agli altri concorrenti, anche se non si è potuto vedere tutto. Questa è una breve ma dovuta nota, niente a che fare con un giustificarsi o cercare consensi - conclude Damiano Carrara - semplicemente mi auguro sia spunto di riflessione per tutti e soprattutto possa servire per sensibilizzare sul tema dell'aggressività che talvolta si vive sul web".