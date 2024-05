Pechino Express 2024: i Pasticcieri sono i vincitori sulla Rotta del Dragone

I Pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara, hanno vinto Pechino Express 2024 in una finale quasi tutta al femminile, in cui hanno sfidato le coppie Italia-Argentina, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, arrivate poi in seconda posizione, e Le amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, classificatesi terze.

Una vittoria che molti utenti sui social hanno definito annunciata, in quanto durante tutti i 5.000 km della rotta del Dragone, i due fratelli di Lucca hanno spesso primeggiato nelle prove, spinti ad una grande competizione che li ha anche portati a scontrarsi in diverse occasioni con altri concorrenti. Come nella punatata in cui, nonostante un viaggio emozionante compiuto con Fabio Caressa, Damiano Carrara, il vero "antipatico" della coppia, ha deciso di condannare al verdetto impietoso della busta nera proprio la coppia costituita dal giornalista sportivo e dalla figlia Eleonora.

Una maschera da villain dell'edizione che i due pasticcieri hanno fatto cadere solo durante gli ultimi metri della finalissima, abbracciandosi e commuovendosi per il percorso fin lì svolto.

Pechino Express 2024: sulla Rotta del Dragone alla scoperta dei luoghi più suggestivi

Una finalissima che i Pasticcieri hanno disputato contro Italia-Argentina, dopo l'uscita di scena di Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Dopo l'ultima notte in Sri Lanka, all'alba le due coppie si sono recate al Central College Cricket Playground di Sigiriya per un improvvisato match di cricket, quindi tutti a bordo di un Tuk-tuk in direzione Sigiriya, verso le famosissime rovine del Palazzo Reale, Patrimonio dell'Umanità. Prima di arrivarci hanno dovuto prima sfidare la Lion Rock, la roccia del leone: 1200 scalini per arrivare sulla cima della roccia, dove li attendeva l'indizio più importante, quello con la localizzazione del tappeto rosso. Damiano e Massimiliano e Antonella ed Estefania hanno puntato dritti alla maestosa rocca di Sigiriya, un luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo dello Sri Lanka. E qui, tra un incantatore di serpenti e dei ballerini di Naga Dance vestiti con abiti tradizionali, i due fratelli lucchesi sono arrivati ancora una volta per primi.