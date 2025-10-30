Grande Fratello, messaggio dai fan "Jonas scendi dal piedistallo" e lui perde le staffe

Nella giornata di ieri, nella Casa del Grande Fratello si è celebrato l'Internet Day, che cade il 29 ottobre, data in cui nel 1969 fu inviato il primo messaggio tra due computer. Per l'occasione, i concorrenti hanno letto ad alta voce alcuni messaggi scritti dai fan del reality, ognuno dedicato a un gieffino diverso. La giornata, ribattezzata Cosa pensano di te i social, ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti - in particolare quella di Jonas Pepe, che non ha nascosto il suo fastidio di fronte a una critica ricevuta.

I commenti dei fan su alcuni concorrenti del Grande Fratello

Ogni partecipante citato doveva leggere il messaggio a lui destinato e commentarlo davanti agli altri. Alcuni post si sono rivelati particolarmente positivi, come quello indirizzato a Omer Elomari, a cui un utente ha scritto parole toccanti: "Hai una profondità disarmante, ma non tutti sono pronti e degni di scoprirti."

Altri messaggi, invece, sono stati meno lusinghieri. Flaminia Romoli, ad esempio, è stata definita la vera "comodina" di questa edizione, un commento che non ha mancato di suscitare qualche reazione ironica. A Benedetta è stato chiesto se sa solo ridere. Domenico è stato definito un soprammobile e Mattia molto noioso.

Flaminia Romoli

Jonas Pepe e la reazione più assurda della giornata

Ma il momento più discusso è arrivato con il messaggio destinato al modello romano. Un utente ha scritto: "Jonas, scendi da quel piedistallo in cui ti sei messo da solo." La risposta di Jonas Pepe non si è fatta attendere: il modello, visibilmente infastidito, si è tolto la maglietta e ha imitato una gallina.

Successivamente, ha voluto chiarire il suo punto di vista con una delle sue ormai note 'riflessioni filosofiche' "Spesso, quando le persone notano che l'altra si sta mettendo su un piedistallo, è perché probabilmente si sentono inferiori." Fortunatamente, questa volta Jonas ha evitato scivoloni o uscite infelici, ma il suo atteggiamento è apparso ancora una volta egocentrico e poco incline all'autocritica, confermando l'immagine che i social, a quanto pare, gli attribuiscono.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il messaggio a Jonas e ad altri concorrenti