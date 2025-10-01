Grande Fratello, Matteo Azzali scontro con Anita Mazzotta: “Non voglio fare pagliacciate”

Dopo la prima notte difficile al Grande Fratello, Matteo Azzali continua a far parlare di sé. L'ex pugile parmigiano, entrato nella Casa con l'obiettivo di raccontare la sua storia e portare un messaggio educativo, ha trovato le prime ore sotto le telecamere molto diverse dalle sue aspettative. Il clima goliardico e spensierato dei coinquilini più giovani non corrisponde al motivo per cui ha deciso di partecipare al reality, e Matteo non ha nascosto il suo disagio scontrandosi con Anita Mazzotta.

Lo scontro diretto tra Matteo e Anita

Questa mattina, la tensione è esplosa in cucina, quando la piercer ha deciso di affrontare l'ex pugile direttamente. La concorrente ha contestato i termini usati da Azzali nelle ore precedenti, considerandoli eccessivi e poco rispettosi nei confronti del gruppo. "Dire 'bestie' e 'pagliacciate' non mi sembra corretto come termine. Tutti noi abbiamo un passato, e io sono venuta qua per divertirmi. Le parole che hai usato non sono state corrette", ha dichiarato Anita con decisione.

Il tentativo di chiarimento tra i due gieffini

Matteo non si è fatto sorprendere e ha subito chiarito la sua posizione, precisando di non aver mai puntato il dito contro nessuno. "Non focalizzarti su due parole che ho detto. Io non voglio comportarmi come una bestia e fare pagliacciate. Non ho mai giudicato nessuno nella vita, figurati se inizio adesso", ha spiegato, sottolineando che il suo obiettivo è mostrare un esempio positivo agli altri.

Matteo Azzali

In precedenza, in un confronto con Domenico D'Alterio, Azzali aveva ribadito la sua missione personale. "Io per tanti ragazzi sono una guida, quindi non voglio e non posso permettermi di fare determinate cose", aveva detto, mettendo in evidenza come il suo approccio serio e responsabile sia parte integrante del suo carattere e della sua vita.

Un concorrente diverso dal resto della Casa

Matteo si conferma così una delle figure più controcorrente e sincere di questa edizione del Grande Fratello. Serio, deciso e poco incline a lasciarsi trascinare dal caos della Casa, resta da vedere se riuscirà a trovare un equilibrio con gli altri coinquilini o se le prime tensioni lo porteranno in nomination o a valutare davvero l'abbandono del programma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i concorrenti si divertono con una sfrenata battaglia di cuscini ma alcuni inquilini si irritano