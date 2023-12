Grande Fratello: Massimiliano Varrese sbandiera la sua fedeltà ma Monia lo stende 'Non quando stavi con me'

Massimiliano Varrese ha affermato di essere un uomo fedele alla sua compagna, tuttavia, Monia, la sua ex che sta partecipando al Grande Fratello, lo ha prontamente smentito in modo evidente.

Massimiliano Varrese, dopo le accuse ricevute per le presunte vessazioni nei confronti di Beatrice Luzzi, ha nuovamente deluso le aspettative. L'ex protagonista de Il bello delle donne ha dichiarato di essere un uomo fedele durante le sue relazioni. Tuttavia, Monia La Ferrera, sua ex fidanzata entrata nella casa del Grande Fratello poche settimane fa, lo ha prontamente smentito, affermando che durante la loro relazione lui aveva avuto contatti con un'altra donna.

Massimiliano Varrese sta attraversando la settimana più difficile da quando è entrato al Grande Fratello, colpa del suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi.

Nelle ultime ore, il concorrente, chiamato "il Guru" dal pubblico che commenta il programma su X, è stato smentito da Monia La Ferrera, la sua ex fidanzata. Nonostante Massimiliano si sia vantato di essere un uomo fedele, sembra che la realtà sia diversa.

Le confessioni di Massimiliano Varrese

Mentre Varrese e Monia pulivano la cucina, Massimiliano, riprendendo un discorso sui tradimenti tra fidanzati, ha affermato: "Io purtroppo non sono capace, purtroppo per me. Io dico la mia verità, non ci riesco. Sono molto fedele quando sono innamorato, lo sai come sono fatto, o forse non l'hai mai visto. Ed è proprio per quel motivo che forse ci ho sempre rimesso".

Smentite di Monia La Ferrera

"Dicono tutti così", ha replicato Monia. "Non ti devo credere, non ti credo! Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi. Me lo sto ricordando adesso. Te l'ho pure fatto vedere nel computer. Eravamo in cucina e avevi scritto a un'altra persona. Mi sto anche ricordando chi è. Mamma mia che ricordo che mi hai sbloccato."

"Cosa?", ha risposto Massimiliano. "Ora mi vuoi far passare pure per quello che non sono. No, ti prego, proprio no".

L'ammonizione del Grande Fratello

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è stato ammonito da Alfonso Signorini. Il conduttore gli ha mostrato gli articoli pubblicati dai giornali in cui alcune attiviste, tra cui Gessica Notaro, hanno preso posizione contro di lui. Massimiliano si è giustificato e scusato, ma la prossima volta che sbaglierà sarà costretto ad abbandonare il reality show.

