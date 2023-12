Grande Fratello, Massimo contro Beatrice: 'CI sono campanelli d'allarme e sono gravi', dice Gessica Notaro

L'attivista Gessica Notaro è intervenuta per la seconda volta per mettere in guardia la produzione del Grande Fratello sui comportamenti di Massimiliano Varrese. Secondo Gessica ci sono dei chiari campanelli d'allarme che evidenziano come la situazione rischi di degenerare.

Le richieste del pubblico

Sono settimane che gli spettatori del Grande Fratello che commentano il programma su X chiedono agli autori di prendere provvedimenti contro Massimiliano Varrese. Ricordiamo che il suo comportamento ossessivo ed oppressivo ha costretto Heidi Baci ad abbandonare il programma.

Su X da giorni è in tendenza l'hashtag #fuorivarrese, Heidi, tornando sulla sua uscita dal programma ha detto "Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così",

Gessica Notaro sui comportamenti inaccettabili di Massimiliano Varrese

Molti fan di Beatrice Luzzi hanno inviato a Gessica Notaro dei filmati su quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello. Molte di queste clip sono catturate dagli stessi utenti durante la diretta sul Canale 55 e non vengono mostrati in puntata.

Gessica, che nel 2017 fu sfregiata al volto con l'acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, in un video condiviso sui social ha messo in guardia la produzione del reality show, i campanelli d'allarme ci sono ed è grave prenderli in considerazione oppure, peggio ancora, riderci sopra.

Richiamo alla produzione e alla sensibilizzazione

Dopo aver precisato che conosce Massimiliano e lo stima come artista, Gessica ha spiegato che i suoi comportamenti "sono diventati inaccettabili".

Gessica Notaro ha puntato il dito verso i problemi legati alla manipolazione e al narcisismo patologico, sottolineando l'importanza di riconoscere tali comportamenti come campanelli d'allarme nelle relazioni.

Riferendosi a Massimiliano Varrese ed ai suoi comportamenti con Heidi e Beatrice, Gessica ha detto: "Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo facesse qualcosa la produzione. Quello che vediamo in diretta ci basta e non è accettabile. Tanto più in tempi come questi e sapete di cosa sto parlando. Inutile indignarsi per le cose gravi, se poi sottovalutiamo i campanelli d'allarme".

Sottovalutazione del problema

L'attivista ha precisato che non è suo intento paragonare tali comportamenti al femminicidio, ma piuttosto sottolineare l'importanza di riconoscere segnali precoci di problemi nelle relazioni

"Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d'allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d'allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi ragazzi".

"Credo che sia stato fatto nella buona fede della produzione. Però è grave riderci su. Abbiamo visto la brutta scena in studio, quando lei parlava e lui ballava. Io stimo e conosco Cesara, ma credo che abbia sottovalutato la questione" ha continuato Jessica "In quel contesto si poteva approfittare della situazione per far capire che certe condotte non sono normali e vanno attenzionate. Invece a lui viene addirittura data l'immunità. Si è rinforzata positivamente una condotta sbagliata".

Appello per il Cambiamento: Gessica Notaro Spera in un Effetto Positivo

"Io sono amica del GF e di Alfonso Signorini, sono in buoni rapporti con loro, il programma mette sotto i riflettori degli argomenti degni di discussione, ma questa volta è stato fatto un errore grosso", ha voluto sottolineare Gessica che poi ha concluso "Mi auguro che tutto il rumore che stiamo facendo serva e che si muovano le cose. Soprattutto visto le brutte cose che stanno succedendo di questi tempi".