Grande Fratello: Massimiliano Varrese provoca Beatrice Luzzi: 'I nostri letti sempre più vicini'

Massimiliano Varrese scherza e provoca Beatrice Luzzi: i due ex nemici del Grande Fratello ultimamente hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze.

Dopo settimane di litigi, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno seppellito l'ascia di guerra al Grande Fratello e, al momento, la loro dinamica è completamente cambiata. I due attori scherzano tra di loro e spesso si scambiano battute maliziose, tanto che molti credono che Massimiliano abbia iniziato a corteggiare la sua ex nemesi.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: dai Litigi Accesi alla Possibile Intesa

Gli umori nella casa del Grande Fratello sono mutevoli, e per questo motivo, i più grandi nemici possono trasformarsi in amici, mentre viceversa, gli amici possono diventare i peggiori nemici. Questo tipo di dinamica non è nuovo nelle varie edizioni del reality show.

I due attori, che nelle prime puntate hanno mantenuto alta l'attenzione degli spettatori con i loro litigi, oggi sembrano andare così d'accordo che alcuni sospettano che Massimiliano potrebbe essere interessato a Beatrice, soprattutto considerando che quest'ultima ha concluso il breve flirt con Giuseppe Garibaldi.

Massimiliano Varrese corteggia Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore Beatrice, Massimiliano, ed Alex Schwazer si sono stesi sul letto. Massimiliano ne ha subito approfittato per scherzare con Bea chiedendole perché sia intimorita da lui. "Non ci arrivi da solo veramente?", ha replicato lei

"Dai, siamo adulti" ha risposto Varrese "Voglio sentirlo da te, abbiamo sbagliato tutti i tempi, mi dispiace che dobbiamo fare". "Poi dice perchè mi fa paura, qualsiasi cosa si dice per te è un aggancio", è stata la replica di Bea.

"Tu mi mandi gli assist e lo sai, parliamo la stessa lingua. Come hai visto non sorrido tanto qua dentro, ma solo a chi se lo merita e ultimamente Bea se lo merita", ha detto Massimiliano ad Alex che nel frattempo assisteva divertito alla conversazione.

"I nostri letti si stanno avvicinando sempre di più. Tanto adesso sei single, possiamo parlare più approfonditamente", ha continuato l'attore de Il bello delle donne. "Sono sempre stata single" ha chiarito Beatrice.

Perchè il Grande Fratello va in onda stasera

Il Grande Fratello torna stasera, giovedì 16 novembre 2023, una puntata che sarebbe dovuta andare in onda ieri, mercoledì 15 novembre ed è stata improvvisamene cancellata.

Mediaset, infatti, ha preferito rinviare l'esordio del nuovo programma di Gerry Scotti per evitare il confronto con il match Sinner-Rune in onda su Rai 2, tappando il buco che si era creato nel palinsesto Mediaset con il programma di Alfonso Signorini.

