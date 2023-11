Grande Fratello: annullata la puntata di stasera, ecco cosa è successo e quando verrà recuperata

Mediaset ha deciso di non mandare in onda il Grande Fratello, ecco quando verrà recuperata la puntata di stasera 15 novembre

Stasera 15 novembre il Grande Fratello non andrà in onda: con una decisione improvvisa, Mediaset ha deciso di spostare il reality show di Alfonso Signorini e mandarlo in onda domani 16 novembre, quando avrebbe dovuto esordire Io Canto Generation, lo show di Gerry Scotti.

Cambio di Programmazione: Gerry Scotti Rinuncia alla Concorrenza con gli ATP di Torino

La decisione improvvisa, secondo quanto si legge sul portale di Davide Maggio è stata presa per evitare che Io Canto Generation, il nuovo programma di Gerry Scotti si scontrasse con il match di tennis degli ATP di Torino che vede protagonista l'italiano Jannik Sinner.

Motivazioni dietro la Decisione

Ieri sera la vittoria del tennista italiano contro Djokovic è stata vista da 2.543.000 spettatori con uno share del 14,6%. Domani sera, debutterà su Rai 1 Un Professore 2, uno dei fenomeni televisivi della passata stagione.

Mediaset ha deciso di evitare il doppio scontro a Gerry Scotti e puntare su il Grande Fratello che vanta uno zoccolo duro che si spera possa reggere all'urto dell'accoppiata Sinner-Gassmann.

Al posto del Grande Fratello, stasera Canale 5 manda in onda il film di Ridley Scott, vincitore di cinque Oscar, Il gladiatore con Russell Crowe.