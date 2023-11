Atp Finals, Sinner-Rune: dove vedere il match in tv e in streaming

Questa sera, 16 novembre, Jannik Sinner farà ritorno al PalaAlpitour di Torino per sfidare Holger Rune in un match cruciale valido per l'accesso alle semifinali del torneo ATP Finals. L'incontro, molto atteso, sarà trasmesso in diretta sia in chiaro che in streaming, sia sulla Rai che su Sky. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Sinner Vs Rune: Uno spareggio per le semifinali

Questa sera, Jannik Sinner, dopo aver sconfitto il tabù Djokovic in una partita avvincente martedì 14 novembre alle ATP Finals, concluderà il Round Robin affrontando un altro avversario che finora non è mai riuscito a sconfiggere: Holger Rune. Nei due precedenti incontri, il giovane danese, recentemente diventato allievo di Boris Becker, ha sempre avuto la meglio sull'altoatesino.

In caso di vittoria Sinner sarebbe il primo tennista italiano nella storia a raggiungere la semifinale alle Finals.

Comunque, Sinner seguirà con attenzione l'incontro delle 14:00 tra Djokovic e Hurkacz. Nel caso in cui quest'ultimo, ripescato a seguito dell'infortunio di Stefanos Tsitsipas, riuscisse a vincere almeno un set contro il serbo, garantirebbe automaticamente la qualificazione al tennista italiano.

I precedenti tra Sinner e Rune

Holger Rune, come dicevamo, ha vinto i due precedenti incontri contro l'italiano: Il primo nella semifinale dell'Atp 250 di Sofia 2022 con il risultato 5-7, 6-4, 5-2 (con il ritiro dell'azzurro). Il secondo, lo scorso Aprile, nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. In quell'occasione il risultato fu 1-6, 7-5, 7-5.

Dove e a che ora vedere il match in TV e in streaming

Il match tra Sinner e Rune si terrà alle 21:00 presso il PalaAlpitour di Torino. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Gli abbonati al servizio Sky potranno seguire l'incontro su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico di Paolo Bertolucci.

Sinner-Run sarà trasmesso in streaming gratuito su Rai Play e in streaming, per gli abbonati, sulle piattaforme Sky GO e NOW.

Sinner sconvolge i palinsesti Rai e Mediaset

L'impresa di Sinner contro Djokovic ha attirato l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di telespettatori su Rai 2 e circa trecentomila su Sky.

Questo successo ha convinto Mediaset a spostare il debutto di Io Canto Generation, lo show di Gerry Scotti che era inizialmente previsto per stasera. Inoltre, la Rai ha posticipato l'inizio della seconda stagione di Un professore al prossimo giovedì.