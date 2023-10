Grande Fratello: Massimiliano Varrese, l'ex moglie commenta e spiazza tutti

Due concorrenti del Grande Fratello hanno attirato l'attenzione del pubblico a causa di commenti poco appropriati rivolti alle donne, accompagnati da comportamenti che hanno indisposto la platea femminile e non. Nelle settimane precedenti, Paolo Masella era stato accusato di misoginia; negli ultimi giorni, invece, è stato Massimiliano Varrese ad essere incolpato di maschilismo. La sua ex moglie, Valentina Melis, è intervenuta in risposta alle accuse, ma non ha preso le difese del concorrente del reality show.

Le accuse di maschilismo a Massimiliano Varrese

Nelle prime settimane del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è emerso soprattutto per due dinamiche: la prima legata a Heidi Baci e la seconda alla sua avversaria Beatrice Luzzi. L'ex attore de Il bello delle donne non ha nascosto di essere attratto dalla concorrente pescarese che però ha definito ossessivo il suo corteggiamento. Nonostante questo, nella giornata di ieri, dopo che Heidi è finita in nomination, si è verificato un riavvicinamento tra i due.

Al contrario, non c'è nessuna tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Nella giornata di ieri, per molte persone, l'attore ha oltrepassato il limite della decenza nel parlare della sua collega. "Beatrice mi ha guardato nella Mistery Room e mi sono reso conto che ha dette venature gialle negli occhi, che secondo la medicina tradizionale cinese significa che c'è tanta bile, tanta rabbia", ha detto Massimiliano

Le parole di Valentina Melis sull'ex marito

Per questa e altre affermazioni, l'attore è stato considerato maschilista. Una follower di Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano ed impegnata contro la violenza sulle donne, ha chiesto: "Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese". La donna ha replicato: "La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati".

Poco dopo, facendo riferimento alla lettera che aveva scritto e che l'ex marito ha letto nel Confessionale, la Melis ha voluto fare delle precisazioni: "Rispondo una volta e non tornerò più sull'argomento e vi chiedo per favore la sensibilità di fare altrettanto. Confermo ogni parola che ho scritto in quella lettera. Ho volutamente parlato di lui come ottimo padre ed è la verità e della nostra separazione avvenuta nel reciproco rispetto in nome dell'amore per nostra figlia. Non ho parlato di altro. Se due persone si separano credo sia scontato che non condividano più le stesse idee e che non vadano più d'accordo. Mi sembra la base".

E ancora: "Noi donne non siamo e non dobbiamo sentirci responsabili per gli uomini che abbiamo o che abbiamo avuto al nostro fianco. La responsabilità delle loro azioni sono solo loro. lo continuerò a parlare di lui solo un quanto padre, ribadendo che è un ottimo padre. Per il resto Altra cosa: la separazione da X non mi determina, io non sono la separazione da lui, io ero prima sono e sarò sempre a prescindere da chi ho accanto.