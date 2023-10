Grande Fratello: Heidi Baci contro Vittorio Menozzi e si avvicina a Massimiliano Varrese

Nella puntata del 9 ottobre del Grande Fratello, si è assistito a Vittorio Menozzi che ha relegato Heidi Baci nella friendzone. La rappresentazione della loro relazione ha suscitato malcontento nella concorrente di origini albanesi. Dopo la diretta, questa mattina ha discusso con Vittorio e ha condiviso le sue opinioni con gli altri coinquilini. Nel frattempo, Heidi ha ristabilito un legame con Massimiliano Varrese, il cui atteggiamento le causava ansia fino al giorno precedente. Attualmente, Heidi è una delle concorrenti a rischio eliminazione.

Grande Fratello: Vittorio Menozzi, tra i protagonisti dell'edizione 2023

Durante la diretta del Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha espresso a Alfonso Signorini la sua visione su Heidi, definendola più come una compagna di scuola rispetto ad Anita, nei confronti della quale ha ammesso di nutrire un certo interesse. Tuttavia, consapevole della relazione sentimentale di Anita, ha dichiarato di essersi imposto dei limiti. Il conduttore ha commentato le parole dell'ingegnere con un'osservazione diretta a Heidi, affermando che aveva "preso un bel palo", cosa che, probabilmente, ha suscitato il risentimento della ragazza residente a Pescara.

Nel suo sfogo con Valentina, Heidi ha sottolineato che la dinamica tra lei e Vittorio è stata distorta, ribadendo che le cose sono molto diverse da come sono state descritte durante la puntata. La ragazza ha confidato alla coinquilina che tra di loro c'era solo una leggera simpatia iniziale.

Valentina, a sua volta, ha affermato che non ha mai notato un reale interesse reciproco tra loro due né la possibilità di una storia, e si è detta sorpresa dell'interesse di Vittorio verso Anita. Heidi ha aggiunto di aver dato a Vittorio tutto il "potere" che ha avuto lamentandosi del fatto che, senza di lei, sarebbe stato escluso da tutte le dinamiche. "Tutta la luce riflessa che ha avuto, l'ha avuta grazie a me, altrimenti era l'escluso", ha detto Heidi. "Per me la ruota di scorta, in questo momento, è Anita", ha conclusi Heidi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell'edizione 2023

Nel corso della mattinata, Heidi Baci si è riavvicinata a Massimiliano Varrese, l'attore che nelle puntate precedenti del reality show ha dimostrato un costante interesse per la ragazza. Heidi aveva invece considerato la sua attenzione come troppo ossessiva.

Heidi ieri sera è finita in nomination e giovedì rischia di uscire dalla casa più spiata d'Italia. La pescarese ha chiaramente capito che Massimiliano potrebbe rimanere deluso se dovesse essere eliminata: "Tu stai peggio di me", gli ha detto.

Massimiliano le ha confidato di non voler proseguire la sua esperienza nel Grande Fratello senza di lei, e gli piacerebbe se tornassero a parlare come facevano prima. Heidi sembra essere d'accordo e ammette che in parte ha avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti del suo coinquilino.