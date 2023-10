Massimiliano Varrese si prepara allo scontro con Beatrice Luzzi del Grande Fratello

Il Grande Fratello è iniziato all'insegna dello scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, due dei pochi Vip che abitano nella casa più spiata d'Italia. Tra l'attore de Il bello delle donne e la sua rivale stasera, nella diretta del 2 ottobre, potrebbe esserci la resa dei conti, ecco come si prepara Massimiliano allo scontro.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi stanno lentamente prendendo strade diverse. Nonostante ripetute discussioni, i due non sono riusciti a trovare un terreno comune. Inoltre, l'attore si è dichiarato stanco del comportamento riservato dei coinquilini, rivelando a Marco Fortunati: "Non voglio dare luce riflessa a chi cerca di sfruttare la situazione", riferendosi al suo complicato rapporto con Beatrice.

Marco gli ha assicurato il suo sostegno in caso di ulteriori discussioni, ma allo stesso tempo gli ha consigliato di fare un passo indietro, evitando di intervenire in ogni disputa solo per difendere incondizionatamente gli altri coinquilini.

Massimiliano ha replicato affermando che nelle ultime ore ha deciso di limitare la sua esposizione: "Non ho intenzione di agire nuovamente come portavoce. Non comprendo nemmeno il motivo per cui sono stato coinvolto nella disputa tra Rosy e Beatrice". L'attore ha poi aggiunto: "Sono responsabile di ciò che dico, ma non sono responsabile di come tu decidi di reagire."

L'attore, noto al pubblico televisivo per il suo ruolo di Silvio ne Il bello delle donne, ha manifestato la speranza che, prima o poi, anche gli altri coinquilini della casa esprimano le proprie opinioni. "Tuttavia sembra che nessuno abbia voglia di schierarsi in prima linea così come faccio io", ha aggiunto

Ritornando a discutere del suo rapporto con Beatrice, Massimiliano ha dichiarato: "Io avevo già ben compreso chi fosse come persona", aggiungendo che, non condividendo i valori di Beatrice, ha deciso di evitare qualsiasi tipo di rapporto con lei e di limitare le interazioni al minimo necessario, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.