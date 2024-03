Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Alessio Falsone: 'Hai la sindrome dell'eterno secondo'

Nuova discussione di Alessio Falsone, il concorrente che nella puntata del 18 marzo del Grande Fratello è stato ammonito dopo un forte battibecco con Federico Massaro. Questa volta Alessio ha avuto da ridire con Massimiliano Varrese. Al fianco dell'ex attore di Vivere si è schierato proprio Federico.

I concorrenti del Grande Fratello erano a tavola, Alessio si chiedeva come mai nel televoto flash il pubblico ha mandato in finale Massimiliano ed eliminato Paolo. Le parole del fidanzato di Anita hanno infastidito Massimiliano che ha chiesto al coinquilino di moderare i suoi toni: "Mi stai dando fastidio, per ora sono rimasto calmo, ma evitami".

A dar man forte a Massimiliano è arrivato Alessio, ieri i due hanno discusso in maniera fin troppo animata: "Non ce la fai proprio a non fare l'arrogante, forse sei proprio così", ha detto Massaro.

Alessio, seduto a capotavola, ha ostentato tranquillità è si è prodotto in una di quelle frasi che in questi giorni ha dispensato contro vari concorrenti, lui è convinto che la sua sicurezza metta a disagio i coinquilini. "Forse la mia sicurezza fa vibrare le vostre insicurezze. È un problema vostro. Come tutte le volte in cui ti alzi per parlare, è comunicazione non verbale, è la verità", ha sostenuto Alessio, che evidentemente deve essere esperto anche di studio del linguaggio del corpo.

La frase non ha intimidito Massimiliano: "Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Chi è insicuro qui dentro sei tu. Sei tu che ti pavoneggi come se fossi il numero uno al mondo. Chi è davvero il numero uno non lo dice, ma lo dimostra con i fatti. Tu hai la sindrome dell'eterno secondo. Dimostra qualcosa nella vita, poi me lo vieni a dire, io ho già dato".

Queste ultime parole sono state accolte ironicamente da Alessio che poi ha replicato "Vediamo fuori la vita com'è. Questo è il Grande Fratello non è la vita".

Massimiliano Varrese, ha continuato: "Non fare lo sbruffone con me perché hai sbagliato proprio indirizzo. Scendi dal piedistallo, basta con questo atteggiamento arrogante. Vai a fare il guascone da un'altra parte. Sei entrato qua dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla e ti abbiamo accolto con il carattere che hai. Adesso mi stai rompendo le scatole. Ti sei infilato in tutte le situazioni con grande scaltrezza, questo è quello che penso".

"La differenza tra me e te e che io dico la verità", ha sostenuto Alessio Falsone. "Io rispondo ai tuoi modi", ha concluso Massimiliano Varrese.