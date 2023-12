Grande Fratello : Massimiliano Varrese cerca di spiegare a Monia La Ferrera il suo piano contro Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese non si arrende e ha in mente un nuovo piano contro Beatrice Luzzi, ma sembra leggermente confuso.

Dopo essere stato vicino alla squalifica dal Grande Fratello, Massimiliano Varrese è rimasto in silenzio per alcuni giorni. Tuttavia, ora ha ripreso a parlare della sua personale ossessione: Beatrice Luzzi. L'ex protagonista de Il Bello delle Donne, durante una conversazione con Monia La Ferrera, ha cercato di spiegare la sua nuova strategia contro la coinquilina. Ecco cosa ha detto.

Il Comportamento di Massimiliano Varrese sotto la Lente del Grande Fratello

Nel corso di una delle recenti puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha sollevato il problema del comportamento di Massimiliano Varrese all'interno della Casa, sottolineando che ha dato fastidio non solo agli spettatori del reality show, ma ha attirato l'attenzione di attiviste come Gessica Notaro.

L'avvertimento di Alfonso Signorini

Varrese ha ricevuto ciò che in termini calcistici si definisce un cartellino arancione, questo significa che alla prossima caduta di stile potrebbe arrivare la busta nera e l'espulsione dal programma.

Il Presunto Confine tra Realtà e Finzione

In questi giorni Massimiliano sembrava aver capito il messaggio, sfruttando anche l'assist di Alfonso Signorini che durante la ramanzina aveva detto a Beatrice: "Credo Massimiliano sia entrato talmente nella parte del tuo rivale, che non distingui più la realtà dalla finzione. Questo può accadere in un reality come il Grande Fratello".

I Piani Confusi di Varrese contro Beatrice e la Conversazione con Monia La Ferrera

Passata la tempesta Massimiliano sembra voler tornare a pianificare i suoi piani contro Beatrice. Varrese ha discusso con Monia La Ferrera, la sua ex fidanzata, progettando strategie contro Beatrice, ma le sue parole sono apparse confuse. L'attore ha espresso la sua determinazione a non farsi influenzare da chiacchiere e ha dichiarato di voler tornare al suo vero sé.

"Però non qui, adopero un'altra via, non mi faccio rovinare più da nessun altro. Ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un'altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio....sono tornato il vecchio Massi", ha spiegato a Monia.

Poi ha chiarito, si fa per dire, chi sarebbe il 'vecchio Massi': "Quello che quando non parla più... il vero Massi. Quello era un personaggio. Questo è quello vero, quello che usa altre frequenze. C'è molto bisogno, non solo per me".

Nei prossimi giorni, sarà interessante scoprire quale sarà la nuova strategia di Varrese e se questa porterà a conseguenze che potrebbero costringere il Grande Fratello a prendere provvedimenti definitivi nei suoi confronti, incluso una possibile espulsione.