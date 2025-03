Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Anita Olivieri si "vendicano" di Beatrice Luzzi un anno dopo

Si riaccende il Grande Fratello 17 a un anno dalla finale. Nelle ultime settimane, infatti, i commenti di Beatrice Luzzi durante le puntate del reality hanno scatenato varie discussioni, soprattutto perché spesso difende personaggi come Chiara, Lorenzo e Shaila. Tutte persone che ricordano quelle che un anno fa lei stessa nella casa ha di fatto attaccato.

Diversi fan, sui social, stanno contattando Anita Olivieri e Massimiliano Varrese, dicendo di essersi ricreduti su quello che è accaduto un anno fa al Grande Fratello.

Massimiliano Varrese e Anita Olivieri rispondono ai fan di Beatrice

Grande Fratello: un'immagine del programma

Un vecchio fan di Beatrice oggi ha scritto a Massimiliano Varrese: "Ti chiedo scusa, un anno fa ho pensato che Bea fosse la vittima e voi i carnefici". L'attore ha risposto: "Grazie per averlo fatto! Siete in molti a scrivermi le scuse e io non posso che esserne felice, dopo tutto imparo il silenzio dell'attesa perchè la verità ne vale"_.

Anita, in un'intervista rilasciata a Che Donna, si è espressa sui telespettatori che si sono dovuti ricredere riguarda a Beatrice: "Il GF non è stata un'esperienza semplice. A un certo punto io mi ero resa conto che ero diventata un personaggio principale per la questione degli scontri con Beatrice. Quindi ho capito che stava diventando un mezzo per arrivare all'obiettivo del programma e non più un farmi conoscere per i pro e i contro della mia persona".

E ancora: "Avevano preso solo una parte. Però avevo tanti altri lati che avrei voluto far vedere. Uscendo però molti si sono ricreduti. Tanti seguivano un'altra fazione e si sono poi ricreduti, hanno cambiato idea, addirittura alcuni si sono scusati. Tanti si sono ricreduti dopo qualche uscita di Beatrice da opinionista? Non ho problemi a dire che una persona si rivela da sola e non ha bisogno di aiuto. La persona che sei a un certo punto esce, è difficile nascondersi. E infatti sono felice di questa sua opportunità".