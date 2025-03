Beatrice Luzzi sempre più isolata al Grande Fratello: Signorini e Cesara Buonamici prendono le distanze

Tra le due opinioniste dell'edizione n° 18 del Grande Fratello è stata decisamente Beatrice Luzzi la più criticata. Ex concorrente, seconda classificata nella scorsa edizione, l'attrice romana era stata uno dei personaggi più divisivi, certo, ma forse ci si aspettava che da opinionista avrebbe fornito un punto di vista più oggettivo sulle dinamiche. Come da concorrente, tra l'altro, spesso aveva fatto.

Beatrice Luzzi attacca Stefania Orlando, Cesara Buonamici si dissocia

Nella puntata andata in onda lunedì sera, la Luzzi si è agganciata alla sequela di insulti pronunciati da Shaila nei confronti di Stefania Orlando per dare ragione all'ex velina e, come è parso a molti, togliersi qualche sassolino nei confronti della showgirl romana.

"Shaila dice che sei cattiva, ma io sono abbastanza d'accordo con lei a dire il vero. Vedi Stefania che parli sopra di me? Sei anche prepotente. Fai il GF sulla tua pelle e non su quella degli altri! Secondo me hai subito un po' il fascino di Lorenzo Spolverato".

Se già durante la diretta Cesara Buonamici si era detta completamente in disaccordo, per ribadirlo ha approfittato di un'ospitata a Pomeriggio 5. "Anche la Luzzi se l'è presa con Stefania. Non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d'accordo per niente con lei e con quello che ha detto".

La giornalista ha poi continuato: "Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto c'è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell'esempio".

L'attacco di Alfonso Signorini: "Non so che le è successo"

A schierarsi questa volta apertamente contro il parere di Beatrice Luzzi è stato anche Alfonso Signorini. Nell'ultimo appuntamento del suo Boom, il nuovo show da lui ideato, il conduttore del Grande Fratello ha dato ragione alla giornalista del Corriere della Sera Grazia Sambruna, che ha assegnato all'opinionista il ruolo di "bocciato del giorno".

"No, ti prego, non mettermi nei casini Sambruna, perché la Luzzi è bocciata?" ha chiesto Alfonso Signorini. "Alfonso, ma cosa le è successo?", e a tale domanda della giornalista, il conduttore ha risposto: "Non lo so, non lo so neanche io!". Ha lasciato così intendere che neppure lui sia stato favorevole alle sue ultime uscite.

La motivazione di Grazia Sambruna è condivisibile d'altronde: "Come opinionista del Grande Fratello è troppo schierata, difende sempre i giovani, come Spolverato, Shaila etc, contro tutti gli altri, va bene fare il ruolo della cattiva ma sai qual è il problema? È che è banale, è scontata, dieci secondi prima che intervenga sappiamo già cosa ha da dire e chi difenderà e perché".

Poi Alfonso Signorini ha fatto una promessa: "Io voglio indagare, Sambruna, a domani quando ci sarà la puntata su che cosa cavolo ha verso la Orlando". La penna del Corriere, però, potrebbe avere già trovato la risposta: "Perché la Orlando le ha dato torto ben due volte a Pomeriggio 5 prima di entrare nella Casa. Non l'aveva attaccata ma la pensava diversamente su Shaila, ha detto 'secondo me Beatrice Luzzi non ha ragione'. Questa è una cosa che non si può dire. Ci tieni tanto a dire che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, giovani, belli e che si innamorano ma chi ci tiene a essere Shaila e Lorenzo nella vita? Forse Beatrice Luzzi".

Il battibecco social tra Beatrice Luzzi e Grazia Sambruna: "La tua è calunnia"

L'intervento a Boom è stato riportato dalla giornalista anche in un post su X, a cui, però, è stata Beatrice Luzzi a rispondere: "Scusa tralasciando tanto altro, perché al contrario di te non ho tempo da perdere, potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia".

Alla risposta piccata dell'opinionista, Sambruna ha risposto: "Hai parlato di invidia nei confronti di Chiara che fa parte della gang che, purtroppo, ti vediamo difendere sempre e a priori. Shaila e Lorenzo sono super tossici e li definisci 'focosi e passionali', come fossero coppia da far 'invidia', appunto. Su Orlando sempre 'calunnia'?". Ancora nessuna replica da parte della Luzzi.