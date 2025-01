Grande Fratello, la rivolta dei ‘veterani’ contro il ripescaggio degli ex concorrenti: "così non è giusto”

La decisione degli autori di riportare nella casa ex concorrenti già eliminati dal pubblico ha suscitato il malcontento di molti gieffini.

Non tutti i concorrenti del Grande Fratello sembrano entusiasti dell'idea che nella prossima puntata alcuni ex coinquilini possano rientrare in gioco grazie al televoto. La possibilità di ripescaggio, che coinvolge Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino, ha acceso il dibattito nella casa più spiata d'Italia con i veterani contrari alla decisione degli autori.

Le polemiche sul ripescaggio tra minacce di abbandono e attacchi agli autori

Dopo la puntata, le emozioni positive manifestate in diretta si sono dissolte, lasciando spazio a tensioni e malumori. Tra i più critici, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Luca Calvani, che non hanno risparmiato dure dichiarazioni. Lorenzo ha ribadito, per l'ennesima volta, di essere pronto ad abbandonare il gioco se Helena Prestes o Iago Garcia dovessero essere ripescati. Parlando con Chiara Cainelli, il concorrente ha espresso il suo malcontento.

Luca Calvani si è scagliato contro la possibilità che Jessica Morlacchi, che ha abbandonato il reality, possa rientrare. Secondo Luca, la sua decisione di ritirarsi dovrebbe precluderle ogni possibilità di ripescaggio: "È una persona che si è ritirata. Allora ci potevamo ritirare anche noi, andare a fare la settimana bianca e poi tornavamo. All'Isola dei Famosi, se ti ritiri, non torni neanche in studio per dire bravo agli altri concorrenti."

Shaila è contraria al ripescaggio

Anche Lorenzo ha condiviso questa posizione, sostenendo che chi abbandona il gioco non dovrebbe avere diritto al ripescaggio. Shaila Gatta ha rincarato la dose, criticando sia Jessica che Helena: "Nessuna delle due dovrebbe rientrare." Luca ha poi spiegato che chi decide di uscire dal gioco manda un messaggio chiaro: "Se te ne vai, vuol dire che dici al programma, agli autori e al pubblico: 'Me ne frego, me ne vado'."

Ma non sono stati gli unici a schierarsi contro l'ingresso degli eliminati nella casa, anche Alfonso D'Apice, nonostante tra i sei candidati ci sia anche la sua ex Federica Petagna, ha espresso il suo malumore sul ritorno di Helena Prestes. Secondo il partenopeo, la modella brasiliana tornerebbe molto carica dopo aver consultato i social, e, inoltre, ha sostenuto che dopo la sua eliminazione nella casa si respira un'aria più serena.