Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e quello strano monologo in giardino: era rivolto agli autori?

Lorenzo Spolverato esce di scena al Grande Fratello così come lo ha vissuto per sei mesi nel reality: senza mezze misure, con un monologo apparentemente sconclusionato che potrebbe essere per gli autori.

Ci siamo, per il Grande Fratello è finalmente arrivato il giorno della finale (in onda stasera su Canale 5 dalle 21:30), ma non sarebbe stato possibile chiudere, naturalmente, senza l'ennesimo atto di Lorenzo Spolverato. Il concorrente più discusso dell'edizione ha infatti "regalato", durante la notte, un monologo davvero sui generis, al centro del giardino, che è diventato ormai il luogo prescelto per le sue "esibizioni".

"Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico": cosa ha detto Lorenzo in giardino

Il crollo di Lorenzo Spolverato

L'ennesimo momento difficile del modello milanese è iniziato quando in casa ha cominciato a suonare una canzone a lui sgradita. Come riportato da molti utenti su X, Lorenzo sarebbe uscito per un attimo dalla porta rossa, in segno di protesta (cosa che giustificherebbe la reazione scioccata di Mariavittoria ed Helena), per poi rientrare e intimare agli autori: "Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta".

Ottenuto il cambio della musica, Spolverato, come riporta Biccy, è uscito in giardino e, come sempre a favor di telecamere, ha cominciato a declamare il suo monologo: "Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi".

Poi le frasi criptiche, che sembrerebbero in realtà rivolte agli autori del Grande Fratello: "E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare magari dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso. Io credo di sapere bene chi sono, sicuramente mi sono messo in discussione dall'inizio, e queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi a seconda dei punti di vista. Però intanto mi hanno conosciuto così per come sono, perché sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro. Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico. Questa frase qui non l'ho mai capita".

E il "Lorenzo-show" potrebbe non essere ancora finito: stando ai primi rumor sulla finale, Shaila Gatta sarebbe pronta a lasciarlo in diretta.