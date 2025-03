Grande Fratello, Mariavittoria e Shaila criticano Beatrice Luzzi e Signorini: "Tanto intelligente e poi..."

Una puntata incandescente, quella del Grande Fratello in onda su Canale 5 giovedì 6 marzo, che ha lasciato indenni da critiche neppure lo studio. Sono state in particolare Shaila e Mariavittoria, una volta chiuso il collegamento, a criticare aspramente sia il conduttore che una delle opinioniste.

La frase fuori luogo di Beatrice Luzzi dopo il racconto di Mariavittoria

La dottoressa romana ha condiviso ieri sera con il pubblico una parte molto importante quanto oscura della propria vita: il rapporto difficile con il cibo. La gieffina ha ammesso di soffrire da anni di bulimia, un problema nato durante l'adolescenza che si è protratto fino all'età adulta e con cui continua a lottare.

Agli spettatori non sono certo sfuggite le lacrime del fidanzato Tommaso Franchi durante il suo racconto: "È come se dovessi raggiungere degli standard interni, molto alti. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, dover avere una determinata misura. Quindi è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto, che poi si è trasformato in un ipercontrollo sul cibo. Mi ha aiutata la terapia e la sto continuando ancora oggi. Ancora ho un rapporto conflittuale con il cibo, soprattutto qui dentro".

Se il commento di Cesara Buonamici è stato retorico ma, almeno, appropriato, Beatrice Luzzi ha invece sorpreso: "Io penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere sé stessi, anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo, 'sono gelosa', dillo".

Finita la puntata in diretta, è stata la stessa Mariavittoria a far notare quello che in tanti sui social avevano già evidenziato: "Ma il suo commento? Stavamo parlando di un argomento così delicato e complicato. Cosa c'entrava dirmi quella cosa? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia... Poteva dire tutto, ma la gelosia non c'entrava in quel contesto".

Shaila su Alfonso Signorni: "Ci sono due pesi e due misure"

Shaila Gatta

Parlando con Chiara e Zeudi dopo la puntata, l'ex Velina si è detta convinta che il conduttore l'abbia difesa quando ha "smascherato Javier che mi ha detto le parolacce". Zeudi Di Palma, però, le ha fatto notare che in realtà Signorini ha preso le parti dell'argentino.

La reazione di Shaila è stata di condanna per l'atteggiamento di Alfonso Signorini: "Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa! Vabbè, comunque, qua dentro ci sono proprio due pesi e due misure. Se facciamo qualcosa noi, veniamo subito bastonati e ci criticano e lo fanno vedere, se invece lo fanno Javier ed Helena, tutto a posto oppure non si vede. Non si capisce perché quelli dell'altro gruppo possano fare tutto e nessuno li additi".