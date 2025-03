Grande Fratello, Mariavittoria esplode contro Zeudi Di Palma e i suoi fan “buttatemi fuori

Nonostante manchino pochi giorni alla fine del Grande Fratello, la tensione nella Casa resta alta. La situazione è dovuta anche al forte risentimento che i veterani, come Mariavittoria Minghetti provano nei confronti delle altre due finaliste: Zeudi Di Palma e, soprattutto, Chiara Cainelli, arrivata a giocarsi la finale non per meriti specifici, ma per il suo legame con l'ex reginetta partenopea.

La rabbia della Minghetti: "Non la sopporto più"

Dopo mesi di permanenza nella Casa, Mariavittoria non è più riuscita a trattenere il nervosismo ed è esplosa contro Zeudi, accusandola di averla tormentata mentre preparava una torta. La specializzanda in chirurgia estetica, dopo aver risposto in modo piccato alla Di Palma, si è sfogata in giardino con Jessica Morlacchi, dichiarando di trovare il comportamento dell'ex Miss Italia ormai insopportabile.

Poco dopo è arrivato anche Lorenzo Spolverato che, vedendo Mariavittoria in lacrime, ha cercato di capire cosa fosse successo. La ragazza gli ha spiegato di non sopportare più Zeudi, convinta che ormai le sue fan la butteranno fuori perchè è andata contro la loro beniamina, come è già successo con Shaila. Mariavittoria si è detta stremata, tanto da temere di perdere il controllo: se non l'avessero trattenuta, avrebbe mandato Zeudi a quel paese, rischiando persino la squalifica.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Mariavittoria ai fan di Zeudi: "fatemi uscire, fate finalista Chiara.

Poi ha confessato di essere esausta dopo sei mesi nella Casa e di aver sopportato troppo a lungo. "Mi sono rotta altamente, sono piena", ha aggiunto con esasperazione. Secondo la Minghetti, Zeudi entra ovunque, critica tutti e pretende di insegnare come si facciano le cose, senza mai farsi gli affari propri. "Non mi lascia respirare, non ce la faccio più", ha ribadito, lasciando intendere che la convivenza con la finalista le sia diventata insostenibile.

Convinta che ormai i fan di Zeudi la faranno uscire, li ha provocato apertamente: se dovevano votarla contro, allora che lo facessero pure, che rendessero Chiara finalista e Zeudi vincitrice. Rivolgendosi alle telecamere, ha detto di non curarsi delle critiche e che, dopo sei mesi di gioco, non sopportava più la presenza costante della coinquilina.

Mariavittoria ha poi ricordato come Zeudi sia entrata nella Casa con l'intenzione di costruire una storia con Helena, creando il duo delle Zelene. Per questo, le sembrava assurdo dover ascoltare da lei lezioni su come pulire o preparare una torta, dopo che lei stessa si era impegnata in questo percorso fin dal 16 settembre.

Infine, ha ammesso di non aver mai ricevuto attenzioni da Zeudi fino a quel momento e ha trovato insopportabile il fatto che ora pretendesse di darle consigli. "Parlasse con Chiara!", ha sbottato, prima di concludere che ormai era stanca e doveva dire tutto quello che pensava. Sapeva bene che i fan di Zeudi l'avrebbero attaccata e avrebbero cercato di eliminarla, ma ha ribadito con fermezza di volere solo una cosa: essere lasciata in pace.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: lo sfogo di Mariavittoria