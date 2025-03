Grande Fratello, Javier Martinez segue la diretta e risponde a Helena Prestes su Instagram: "Non vedo l’ora"

Eliminato in semifinale, Javier Martinez torna sui social per sostenere Helena Prestes, dopo una cena con Gessica Notaro, dedica un messaggio speciale alla modella prima della finale del reality.

Javier Martinez è uno dei tre concorrenti eliminati durante la semifinale del Grande Fratello del 24 marzo. Dopo una breve pausa di riflessione, il pallavolista argentino è tornato sui social per sostenere Helena Prestes, che lunedì prossimo sarà tra le finaliste del reality show terminando l'avventura all'interno della casa iniziata lo scorso settembre.

Javier eliminato in semifinale: il ritorno sui social

Ieri sera, Martinez ha salutato i fan nelle storie di Instagram e ha promesso che presto organizzerà una diretta per ringraziarli. Javier ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto in questi mesi, fondamentale per superare le varie sfide del televoto settimanale e arrivare fino alla semifinale. Sempre ieri, il pallavolista ha scritto sui social: "Sono uscito dalla casa, sono scombussolato. Ora andrò a mangiare, vi ringrazio per tutto."

Javier ha festeggiato con gli amici la fine della sua avventura al Grande Fratello. Tra i presenti alla cena c'era anche Gessica Notaro, attivista e grande amica di Martinez, a cui ha dimostrato il suo affetto facendogli più di una sorpresa durante la sua permanenza nei Lumina Studios. "Non abbiamo aspettato nemmeno 24 ore per festeggiare", ha scritto Gessica, riprendendo la cena al ristorante riminese e condividendola nelle sue storie di Instagram.

Helena e Javier al Grande Fratello

Più tardi, Javier si è sintonizzato su Canale 55 di Mediaset Extra per seguire la diretta del reality. In quel momento, la regia stava trasmettendo il brano Privilege di The Weeknd. "Manca poco, bellissima questa canzone", ha detto la modella brasiliana parlando con Mariavittoria Minghetti nel giardino della Casa. Javier ha ricondiviso il brano nelle sue stories su Instagram, dedicandolo a Helena con la frase: "Hai detto bene, manca poco... non vedo l'ora."

Nella Casa attualmente ci sono sei concorrenti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes, che sono i quattro finalisti di questa edizione del Grande Fratello. Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, invece sono in nomination, la più votata sarà la quinta finalista, l'altra dovrà abbandonare il loft dei Lumina Studios immediatamente.