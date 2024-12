Grande Fratello, Maria Monsè svela un retroscena su Ilaria Galassi: “punturine gratis grazie a me”

Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche si fanno sempre più accese, e questa volta al centro del dibattito troviamo Maria Monsè e le concorrenti del duo Non è la Rai. Lo scontro ha preso una piega inaspettata dopo che Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo hanno nominato Maria Monsè e sua figlia, Perla Maria Paravia, generando un vortice di accuse e rivelazioni.

La tensione tra le Monsè e Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo

Il primo scontro è nato dalle accuse di Perla Maria, che ha puntato il dito contro le Non è la Rai, sostenendo che non fossero vere amiche di sua madre. La reazione delle dirette interessate non si è fatta attendere: pur non usando parole esplicite, hanno lasciato intendere che la Monsè sia una ficcanaso.

Maria Monsè, ferita dai commenti e soprattutto da una frase di Ilaria Galassi - "Fammi stare zitta che è meglio" - ha interpretato la dichiarazione come un attacco personale. Durante un confronto con Chiara Cainelli, la Monsè, che stasera rischia di essere eliminata al televoto, si è lasciata andare a un racconto che ha fatto il giro del web.

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria

"Le ho fatto fare trattamenti gratis, le punturine sul viso. Mi aveva detto che non si sentiva bene con il suo aspetto e mi ha chiesto dove andassi io. Le ho persino chiamato il chirurgo, ma lui non la conosceva." La conversazione, a metà tra confidenza e rimprovero, è stata bruscamente interrotta dalla regia, che ha deciso di censurare ulteriori dettagli.

Tuttavia, il racconto di Maria Monsè ha già fatto il giro della rete. L'astio non si è limitato solo a Ilaria Galassi. Anche Pamela Petrarolo è stata coinvolta nella disputa, ma i tentativi di un chiarimento tra lei e la Monsè non sembrano aver avuto esito positivo. Le due donne hanno continuato a lanciarsi frecciatine, lasciando intendere che il loro rapporto difficilmente potrà essere ricucito.