Grande Fratello, Amanda contesa tra Bernardo e Maxime: esplode il caramella-gate

Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche relazionali continuano a farsi sempre più intense. Negli ultimi giorni, al centro dell'attenzione troviamo Bernardo e Maxime, che sembrano contendersi le attenzioni di Amanda. Tra i due concorrenti non è mai corso buon sangue, ma la rivalità si è accesa ulteriormente proprio per il presunto interesse verso la stessa donna.

Una rivalità dichiarata tra Bernardo e Maxime

Il fratello di Jovanotti non ha esitato a parlare apertamente della tensione con il rugbista, confidandosi con alcuni coinquilini. "Il motivo è Amanda", ha ammesso senza mezzi termini, definendo la situazione come "una rivalità in amore". Ha anche raccontato un episodio che lo ha irritato particolarmente: Maxime, appena entrato nella Casa, gli avrebbe chiesto il permesso di fare delle avance ad Amanda. "Mi ha detto: 'Ti dispiace se ci provo?'. Gli ho risposto: 'Certo che mi dispiace, aspetta il tuo turno!'".

Nonostante il fastidio iniziale, Bernardo ha deciso di portarsi avanti nella sua "missione", raccontando tutto direttamente ad Amanda e cercando di catturare la sua attenzione con piccoli gesti romantici. Tra questi, una serenata e una serie di "caramelle della mezzanotte", una delle quali recapitata con l'aiuto di Alfonso D'Apice, che ha buoni rapporti con entrambi.

Bernardo sperava che i suoi gesti potessero creare un legame speciale con Amanda, ma la reazione della donna non è stata quella attesa. Dopo aver apprezzato inizialmente il dono, Amanda ha raccontato il tutto a Stefania ed Eva, a cui ha dato anche una delle famigerate caramelle, suscitando il disappunto di Bernardo, che si è lamentato di questa "mancanza di riservatezza".

"Non mi va che questa cosa venga divulgata", ha detto Bernardo, ma Amanda non ha condiviso il suo punto di vista. Quando lui ha espresso il suo fastidio, la donna gli ha chiesto un confronto diretto per chiarire: "Non è un segreto", ha ribadito, spiegando di non aver considerato il gesto come qualcosa da tenere privato.

Un confronto acceso

Durante il dialogo, Bernardo ha esternato il suo dispiacere: "Speravo che fosse una cosa tra di noi, un momento speciale". Amanda, dal canto suo, lo ha invitato a ridimensionare la situazione: "Non ingigantire cose che non hanno un peso", gli ha detto, sottolineando che la sua reazione era stata sproporzionata. L'incontro si è concluso con Bernardo che, amareggiato, ha deciso di allontanarsi da Amanda: "È stato bello. Buona fortuna".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bernardo Cherubini esprime il suo disappunto nei confronti di Amanda Lecciso.