Grande Fratello: Marco Maddaloni esce dalla casa: ecco il motivo

Questa mattina, nella Casa del Grande Fratello, manca uno dei concorrenti: Marco Maddaloni ha lasciato il loft di Cinecittà per ragioni personali. L'assenza del judoka è temporanea, come confermato dai coinquilini.

Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello temporaneamente

Nella puntata del 28 febbraio del Grande Fratello, Marco Maddaloni aveva manifestato una certa insofferenza per la reclusione forzata. L'uscita improvvisa del concorrente è stata annunciata tramite un comunicato della produzione, il quale ha informato il pubblico che si trattava di un'uscita temporanea per motivi personali.

Anita ha reagito male all'uscita temporanea di Marco dal Grande Fratello

A chiarire la situazione, secondo quanto riportato da Biccy, è stato Paolo Musella. La partenza di Marco Maddaloni sarebbe avvenuta dopo la puntata, prima della chiusura delle telecamere di Mediaset Extra.

I dettagli della sua uscita e le reazioni dei coinquilini

Marco è entrato nel confessionale e successivamente ha lasciato la Casa. "Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto", ha spiegato Paolo a Beatrice, come riportato sul portale che ha citato la reazione di una coinquilina.

Anita, informata dell'uscita del judoka avrebbe commentato: "Ragazzi, ora devo dirvi una cosa. Se davvero se ne è andato, sono gelosa. Sì, mi sento invidiosa. Sono gelosa delle persone che possono uscire così. Non ce la faccio più a rimanere qui dentro per un altro mese. Veramente li sto invidiando."

Grande Fratello: Fiordaliso a Marco Maddaloni: "Da uomo chiedi scusa a Beatrice Luzzi"

Nei giorni precedenti, Marco aveva comunicato ai suoi coinquilini che avrebbe lasciato il reality show entro la fine di febbraio, soprattutto dopo la notizia del prolungamento del Grande Fratello. Tuttavia, il concorrente voleva prendersi il tempo necessario per leggere attentamente il contratto, soprattutto per capire se erano previste penali anche in caso di abbandono del programma per il prolungamento.

Il suo stato d'animo era stato anche condiviso con Alfonso Signorini, a cui Marco Maddaloni aveva confidato che l'ultima settimana era stata particolarmente difficile e che la permanenza nella Casa stava diventando sempre più complicata.

Gli altri concorrenti usciti temporaneamente

In quest'edizione, altri concorrenti hanno temporaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha lasciato il programma per stare accanto al padre, che doveva sottoporsi a un intervento al femore. Successivamente, la stessa attrice ha temporaneamente abbandonato il reality show a seguito della scomparsa del padre.

Anche Giuseppe Garibaldi ha lasciato la Casa in due occasioni a causa di problemi di salute, entrambe risolti dopo una breve degenza in ospedale.