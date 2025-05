Grande Fratello, Maica Benedicto: “Shaila e Lorenzo? Lei mi ha detto perché lo ha lasciato"

Che Maica Benedicto non sia una che passa inosservata, ormai lo abbiamo capito. L'ex protagonista di Gran Hermano, arrivata seconda in Gran Hermano Duo e attualmente coinvolta nel terzo reality consecutivo (Los Vecinos De La Casa De Al Lado, per chi tiene il conto), ha deciso che il modo migliore per movimentare la convivenza è... sganciare una bomba gossip!

Nel nuovo reality iberico si parla della rottura tra Shaila e Lorenzo

Durante una chiacchierata apparentemente innocua nel patio regolamentato del programma, la nostra Maica ha svelato il presunto retroscena sulla fine della storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, coppia nata e morta all'interno del nostro Grande Fratello, dove Maica, giusto per tenersi allenata, ha passato qualche giorno ricevendo il due di picche da Tommaso Franchi.

Secondo Maica, Shaila - che ricordiamo ha lasciato Lorenzo in diretta tv con un discorso da Oscar per il miglior monologo drammatico - avrebbe confidato alla modella spagnola che il vero motivo della rottura è uno solo: Lorenzo è ancora innamorato di Helena Prestes. Sì, proprio Helena che in questi giorni compra il test di gravidanza con al fianco il suo fidanzato: Javier Martinez.

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

Le parole (forse) dette da Shaila a Maica

"Lei mi ha detto che ha capito che Lorenzo era ancora innamorato di Helena", ha raccontato Maica nel video che rimbalza sui social con la stessa forza di una nomination a sorpresa. In realtà Shaila, nel suo discorso finale, aveva tirato fuori motivazioni ben diverse: "Mi sono sentita usata e poco amata. Tu ami solo una parte di me, quella che ti fa sentire meglio", accennando ad un'ossessione di Lorenzo nei confronti di Helena.

Certo, Maica è una che i reality li mastica a colazione, è più facile beccarla in una casa sorvegliata dalle telecamere che in un supermercato, quindi sa bene che un bel gossip vale più di mille nomination. In ogni caso, se anche fosse vero che Lorenzo fosse mai innamorato di Helena, forse qualcuno dovrebbe avvisarlo che puyre lei è andata avanti. Nel frattempo aspettiamo il prossimo reality a cui parteciperà Maica per avere nuove informazioni.