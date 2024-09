Grande Fratello: Luca Giglioli svela come è entrato nel reality show, ma scatta la censura

La nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente iniziata lunedì 16 settembre, portando con sé una formula ormai consolidata: la convivenza di concorrenti VIP e persone comuni nella casa più spiata d'Italia. Tuttavia, come spesso accade, i Nip in realtà nascondono storie e percorsi sorprendenti, e uno di questi è Luca Giglioli.

Il racconto di Luca Giglioli del Grande Fratello

Il giovane parrucchiere di Reggio Emilia ha recentemente raccontato come sia riuscito a entrare nel cast del celebre reality senza passare per il tradizionale processo di selezione. La notizia ha suscitato curiosità, soprattutto dopo che, lo scorso maggio, il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato sui suoi profili social l'apertura dei casting per i concorrenti Nip (non famosi) della diciottesima edizione.

"Ciao a tutti! Quest'anno vorrei conoscervi un po' meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così... Vi aspetto e buona fortuna a tutti!!!", aveva scritto Signorini, invitando gli aspiranti gieffini a inviare le loro candidature.

Mariavittoria Minghetti è una nuova concorrente del Grande Fratello

Migliaia di persone hanno risposto all'appello, inviando foto, curriculum e dettagli personali, sperando di essere selezionati per i provini. Tuttavia, per Luca Giglioli, le cose sono andate diversamente. Durante una conversazione con Mariavittoria Minghetti, medico estetico entrata anch'essa nella casa, Giglioli ha rivelato di non aver nemmeno partecipato ai provini.

"Tu hai fatto il provino?", gli ha chiesto la dottoressa. "Mi hanno chiamato loro. Anche a te?", ha risposto il gieffino. A differenza sua, la Minghetti aveva effettivamente seguito il percorso tradizionale, ma il discorso è stato censurato dalla regia che ha cambiato inquadratura.

Grande Fratello: Luca Giglioli, chi è il concorrente che afferma di poter fare l'amore per sei ore di fila

Questa rivelazione ha subito scatenato le reazioni del pubblico sui social. Molti si sono chiesti come mai un parrucchiere relativamente sconosciuto, con poche migliaia di follower su Instagram, sia stato direttamente contattato dagli autori del programma, saltando i normali passaggi di selezione. La curiosità intorno a Luca Giglioli continua a crescere, e con essa anche l'attenzione sulle dinamiche all'interno della casa.