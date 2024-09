Grande Fratello: Luca Giglioli, chi è il concorrente che afferma di poter fare l'amore per sei ore di fila

Luca Giglioli, uno dei nuovi volti del Grande Fratello, ha già catturato l'attenzione del pubblico con il suo stile da rock star anni '90 e il suo fascino ribelle. Nato il 29 agosto 2000 a Reggio Emilia, ha 24 anni e, con il suo carattere estroverso, promette di essere uno dei protagonisti più interessanti di questa edizione del reality.

Chi è Luca Giglioli

Il nuovo concorrente del reality show vive a Reggio Emilia insieme ai genitori e al fratello più piccolo, Andrea. Lavora come parrucchiere nel salone di famiglia, situato nel centro storico della città, dove affina le sue abilità professionali sotto la guida del padre. Oltre alla sua passione per l'hairstyling, Luca coltiva un profondo amore per le moto, tanto da possedere una Harley Davidson, la compagna fedele con cui esplora nuovi luoghi nel tempo libero.

Da bambino, Luca giocava a calcio, uno sport che ha dovuto lasciare, ma lo spirito sportivo non l'ha mai abbandonato: oggi si allena quotidianamente in palestra per mantenersi in forma. Tra tatuaggi e capelli selvaggi, Giglioli si definisce un ragazzo "mammone e bonaccione", un aspetto che ha già conquistato i fan del reality.

Luca Giglioli in una foto condivisa sui social

La nuova esperienza del Grande Fratello

L'avventura di Luca al reality show è iniziata grazie al sostegno dei suoi amici motociclisti e dei suoi genitori, che l'hanno incoraggiato a partecipare. Il gieffino è arrivato alla passerella del programma a bordo della sua Harley Davidson. Single da un anno, il giovane è aperto a nuove esperienze sentimentali: "Di sicuro il divertimento... se poi arriva la persona giusta," ha dichiarato. Questa frase riassume perfettamente il suo atteggiamento nei confronti della vita e dell'amore.

Il maratoneta del sesso

Durante le prime giornate passate nella casa del grande Fratello, Luca Giglioli si è lasciato andare a delle confessioni hot. Parlando con gli altri coinquilini ha dichiarato di poter avere dei rapporti intimi anche per sei ore di fila., perchè "Ci sono tante cose da fare". Una frase che ricorda l'affermazione di Sting, che molti anni fa si desse capace di avere rapporti sessuali anche per sette ore di seguito grazie anche alla filosofia tantrica.