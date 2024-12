Grande Fratello, Lorenzo usa un termine proibito e poi molla Shaila: “Non sono mon*olo”

Le tensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano ad animare il Grande Fratello, al punto da trasformare il loro rapporto in una spirale tossica di liti e incomprensioni. L'ultima discussione, nata da una coreografia preparata dalla ballerina insieme ad altri concorrenti, sembra aver segnato la fine - almeno per ora - della loro tormentata relazione.

Un ballo che scatena il caos

Tutto è iniziato quando Lorenzo, uscendo dal confessionale, ha visto Shaila danzare con alcuni coinquilini, tra cui Alfonso e Bernardo, con il partenopeo, in particolare, stava preparando la coreografia di un passo a due. La scena ha scatenato una reazione spropositata, culminata in una vera e propria scenata di gelosia:

"Ascolta, io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Mi stai mentendo! Un giorno riderò di questo", ha sbottato Lorenzo, mentre Shaila cercava di difendersi, ribattendo con ironia: "Un giorno riderai di te stesso".

Lorenzo e Shaila mentre litigano

La parola proibita e lo sfogo di Lorenzo

Durante il litigio, il gieffino si è lasciato sfuggire un termine inappropriato che i programmi televisivi, compreso il Grande Fratello, hanno bandito dal lessico televisivo. Il modello, cercando di spiegare le sue ragioni, ha detto: "Guarda che io sto bene, non sono pazzo, non sono mong.lo non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici 'smettila è il mio lavoro', ma tu non mi porti rispetto".

La tensione è ulteriormente salita quando Lorenzo ha iniziato a parlare delle sue insicurezze, questo momento ha ricordato a molti spettatori una frase che aveva pronunciato all'inizio del reality: "A me non piace vedere la mia ragazza essere molto felice". Oggi ha affermato "Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffanc.lo che non mi capisci. Te ne puoi anche andare". Shaila, sempre più perplessa, ha deciso di chiudere la discussione, lasciando la piscina e allontanandosi dal gieffino.

Una relazione giunta al capolinea?

Nelle battute finali dello sfogo, Lorenzo ha annunciato la sua decisione: "Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. Adesso ridi, ma dopo farai i conti con quello che è successo". Le parole del modello lasciano intendere una rottura definitiva, ma i precedenti alti e bassi della coppia suggeriscono che non sia detta l'ultima parola. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.