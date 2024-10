Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in Spagna: “Con Shaila qui la prima notte abbiamo fatto tutto"

Colpo di scena per i fan del Grande Fratello e del Gran Hermano. Lunedì scorso, il modello milanese Lorenzo Spolverato e l'ex velina Shaila Gatta hanno lasciato la Casa italiana per volare in gran segreto in Spagna, dove sono attualmente ospiti del Gran Hermano, la versione spagnola del reality. I due sono stati i preferiti nel televoto chiuso da Alfonso Signorini e trascorreranno una settimana nel reality spagnolo, in onda su Telecinco.

Lorenzo e Shaila: dall'Italia alla Spagna, l'evoluzione della loro relazione

Durante i giorni passati al Grande Fratello, l'ex velina aveva instaurato un legame speciale con Javier Martinez, ma si era mostrata prudente, raccontando alle sue coinquiline di non averlo baciato perché "Finché non sono sicura al 100%, io non bacio". Tuttavia, una volta arrivata in Spagna, Shaila ha ammesso di aver "solo limonato" con Javier, senza però andare oltre.

Prima di partire per la Spagna, Shaila ha avuto un altro ripensamento. Senza informare i coinquilini italiani, ha dichiarato nello studio del programma che il suo cuore appartiene a Lorenzo. Tuttavia, i buoni propositi sembrano essere stati messi da parte una volta giunta al Gran Hermano. La prima notte, infatti, la passione ha preso il sopravvento. Lorenzo ha confessato ai concorrenti spagnoli: "Durante un mese al Grande Fratello io e Shaila non abbiamo fatto nulla, qui, la prima notte, tutto".

Lorenzo al Grande Fratello

I due si sono scambiati il loro primo bacio proprio nella Casa spagnola, ma sembra che siano andati ben oltre, nascosti nella tenda del giardino del Gran Hermano. Nel frattempo, i concorrenti italiani sono totalmente ignari di questo ennesimo ribaltamento sentimentale. Shaila, infatti, nel primo mese al Grande Fratello, ha cambiato spesso idea riguardo ai suoi sentimenti, dichiarandosi inizialmente attratta da Lorenzo, per poi passare a Javier la settimana successiva.

Grande Fratello, Shaila Gatta su Javier Martinez: "è stato funzionale per quello che doveva essere"

Sarà interessante vedere cosa succederà la prossima settimana, quando, durante la diretta del reality show di Alfonso Signorini, Shaila e Lorenzo torneranno nella Casa italiana come coppia. Le reazioni dei concorrenti saranno tutte da scoprire, in particolare quella del pallavolista argentino, che ha rivelato un dettaglio che gli aveva confidato l'ex velina, e di Helena, che non ha mai nascosto di essere innamorata di Lorenzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Javier Martinez ammette alle Non è la Rai che con Shaila Gatta ci siano stati degli appassionati baci scambiati di nascosto.