Grande Fratello, Shaila Gatta su Javier Martinez: “è stato funzionale per quello che doveva essere”

Lunedì sera, dopo la puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono trasferiti per una settimana nella Casa del Gran Hermano, la versione spagnola del famoso reality show. Prima di partire, però, l'ex velina ha nuovamente cambiato idea sui suoi sentimenti: questa settimana, sembra che il suo cuore batta per Lorenzo, il modello milanese.

Le strategie dell'ex velina al Grande Fratello

Due dei concorrenti preferiti del pubblico italiano, Shaila e Lorenzo, hanno iniziato la loro esperienza in stile Erasmus nel programma spagnolo. Nel frattempo, la Casa più spiata d'Italia ha accolto Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano. Appena entrata, la modella non ha perso tempo e si è rimboccata le maniche, lamentandosi della sporcizia lasciata dagli inquilini italiani e mettendosi subito a pulire ogni angolo della casa.

Davanti alle telecamere spagnole, Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare a dichiarazioni che non faranno piacere a Javier Martinez, il pallavolista con cui l'ex velina aveva passato le notti precedenti alla partenza per la Spagna. "È stato funzionale per quello che doveva essere", ha commentato Shaila parlando di Javier, mostrando chiaramente come, in questo momento, stia seguendo le dinamiche del gioco, rivelandosi una grande stratega.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Nei giorni precedenti, Shaila Gatta aveva confidato alle sue coinquiline di non aver baciato Javier Martinez, ma il pallavolista ha prontamente smentito, raccontando che sotto le coperte ci sono stati baci veri. In Spagna, però, Shaila ha fornito un'altra versione: "Con Javier non ci sono mai stata, abbiamo solo limonato".

Grande Fratello, Javier rivela ciò che tutti avevano capito: "Shaila mi ha detto che per lei è solo lavoro"

Lorenzo, nel frattempo, ha spiegato che Helena si è innamorata di lui e ha ammesso di essere l'oggetto delle sue attenzioni. "Quando mi guarda, mi fa sentire come un adolescente", ha confessato Shaila riferendosi questa volta a Lorenzo, rivelando l'intensità delle emozioni che si stanno sviluppando nella Casa. La settimana spagnola si prospetta ricca di colpi di scena e nuove dinamiche che potrebbero scuotere il Grande Fratello in Italia.