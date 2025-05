Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza agente: è finita con la Benegas (che rappresenta Helena Prestes)

A più di un mese dalla fine del Grande Fratello, per molti ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini il sogno dello show business sembra essersi già affievolito. Molti di loro, infatti, sono tornati alla vita di prima, tra sponsorizzazioni su Instagram e tentativi di restare a galla nel mondo dello spettacolo. Tra i più chiacchierati, c'è Lorenzo Spolverato, modello milanese e volto controverso della diciottesima edizione.

Fine del rapporto di Lorenzo con l'agenzia Benegas: cosa è successo?

Attorno a Spolverato si sono rincorse diverse voci: c'è chi lo voleva come nuovo inviato de Le Iene, altri parlavano di una sua imminente partecipazione all'Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 7 maggio. Ma a chiarire la situazione è stato lo stesso Lorenzo attraverso uno dei tanti video pubblicati sui social dopo la sua uscita dalla Casa.

In una diretta Instagram, Lorenzo ha spiegato: "Sul fronte lavoro sto ovviamente cercando tra i contatti. Con Benegas ci sono stati dei disguidi, quindi non penso di continuare a collaborare con loro. Ma non resto fermo, sto cercando altri manager, persone che mi seguano. In questo settore ci sono tanti professionisti, ma sto cercando quelli giusti per me."

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

Le parole di Viviana Bazzani: "Le produzioni sono diffidenti"

A commentare queste dichiarazioni è intervenuta anche la giornalista, che in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha analizzato le difficoltà che il modello sta affrontando nel trovare una nuova guida professionale. "Qualcuno dice che andrà a Le Iene, altri che sbarcherà sull'Isola dei Famosi, ma secondo me non sarà così, anche per via dei contratti con le produzioni dei reality", ha spiegato Viviana Bazzani.

"Con la Benegas Management di Milano i rapporti sembrano ormai chiusi. Quello che mi lascia perplessa è che, a distanza di quasi un mese, Lorenzo non sia riuscito a trovare un altro manager. Forse, chi lavora da anni in questo settore ha intuito che, almeno per ora, il personaggio non attira abbastanza. Bisognerà lasciar passare del tempo per superare certe polemiche post-reality."

La giornalista, però, riconosce a Lorenzo un merito importante: "Bravo per aver avuto il coraggio di dire che, attualmente, non sta lavorando e che è alla ricerca di chi possa credere in lui." In attesa di sviluppi, Lorenzo Spolverato resta uno degli ex gieffini più discussi dell'edizione appena conclusa, tra critiche e consensi. Il futuro nel mondo dello spettacolo è ancora tutto da scrivere.