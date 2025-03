Grande Fratello, Lorenzo Spolverato finisce sulla Rai: "Fa bullismo ma lo tengono in tv"

Uno dei volti simbolo di quest'edizione del Grande Fratello è il modello Lorenzo Spolverato. Nelle clip della trasmissione condotta da Alfonso Signorini è sicuramente uno dei protagonisti.

Tuttavia, il motivo della sua presenza nei vari video dalla casa del GF non è certamente tra i più lodevoli, visto che spesso si è reso protagonista di comportamenti non proprio edificanti.

Le sfuriate di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Litigate con Shaila Gatta e Javier Martinez e diversi comportamenti ritenuti tossici quanto calcolati dagli altri protagonisti del Grande Fratello hanno catturato l'attenzione dei media. Nonostante sia stato il primo finalista di quest'edizione, Spolverato non accenna minimamente nè a placarsi, nè, come gli ha esplicitamente chiesto il conduttore, a "dare il buon esempio".

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Tra i più accaniti critici di Spolverato si è distinto Gianni Ippoliti, che nel programma Uno Mattina in Famiglia su Rai 1 si è scagliato contro il concorrente del Grande Fratello.

Le critiche di Gianni Ippoliti a Lorenzo Spolverato

"Arrivano segnalazioni di episodi di bullismo" racconta Ippoliti al programma condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli "di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane in trasmissione".

Ippoliti si chiede:"Cos'altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato, e dopo aver aggredito per rimanere in televisione?". Il conduttore non ha espressamente fatto riferimento a Spolverato ma è palese che il riferimento sia a quel concorrente del Grande Fratello.

Nei giorni scorsi al centro dell'attenzione sono finiti gli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato, soprattutto nei confronti dell'ex fidanzata Shaila Gatta, con calci e pugni ad oggetti. Comportamenti tossici e infantili che Mediaset ha deciso peró di non punire con l'espulsione: per Lorenzo c'è stata solo la ramanzina da parte del conduttore Alfonso Signorini.