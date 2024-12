Grande Fratello, Lorenzo a Shaila: "Non mi va di dire che siamo fidanzati”

La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello continua a oscillare tra passione e incomprensioni, alimentando quella che sembra una vera e propria soap opera. L'ospitata nella Casa di nuovi protagonisti esterni, come i genitori dei due gieffini, ha aggiunto ulteriori sfumature a una storia già complessa.

Lunedì scorso, la madre di Shaila aveva espresso il suo disappunto per la frequentazione della figlia con Lorenzo, definendolo un "gran giocatore". Tuttavia, ieri è toccato al padre del modello milanese fare il suo ingresso nella Casa, e il suo parere è stato decisamente opposto: si è detto favorevole alla relazione, mostrando supporto per il legame tra i due giovani.

Crisi e confronto: le parole di Lorenzo nel dopo puntata

Nonostante le dichiarazioni di attrazione reciproca, il modello milanese e Shaila si trovano sempre più spesso a scontrarsi su questioni di fiducia e visioni del rapporto. Durante un intenso confronto dopo la diretta, Lorenzo ha espresso chiaramente la sua difficoltà nel definire la natura della loro relazione: "Non voglio dare un nome al nostro rapporto, non mi interessa dire che siamo fidanzati o altro".

Lorenzo con suo padre durante la puntata del 16 dicembre

"Voglio viverti, ma senza aspettative, purché ci sia rispetto." E poi ha aggiunto: "C'è anche un'attrazione mentale che mi porta a dire 'ti stimo', sono contento, sono felice che tu possa fare questo percorso fino alla fine e che lo possa fare con me, però il con me lo devo togliere".

Nonostante questo, il modello non ha nascosto una gelosia latente, in particolare nei confronti del coinquilino Javier Martinez, ex flirt di Shaila: "Non ti dico i miei fastidi, ma Javier non lo reggo. Tu però non puoi andare con un altro, se vai significa che ti interessa. Sei libera di farlo, ma uno di noi cambia letto."

La replica di Shaila Gatta

Dal canto suo, l'ex velina ha sottolineato l'importanza di un rapporto basato sulla libertà e sul rispetto reciproco, evidenziando però una mancanza di fiducia da parte di Lorenzo che pesa sul loro equilibrio: "Alla base di un rapporto sano c'è la libertà, rispettandosi. Il problema è che tu non ti fidi di me, e questo mi fa stare male. Voglio vivere un bel rapporto e, allo stesso tempo, affrontare serenamente questo programma,", ha concluso Shaila Gatta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si ritagliano un momento per confrontarsi.