Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è una furia nella notte: urla contro Shaila, colpi ai muri e agli armadi

Si prospettava una notte tranquilla nella Casa del Grande Fratello, con solo Federico Chimirri inquadrato dalla regia in giardino. Ma il silenzio è stato squarciato dai colpi di Lorenzo Spolverato e dalle sue urla contro Shaila Gatta. Cosa sarà successo di così grave da far infurirare il primo finalista?

La gelosia di Shaila e i problemi con Chiara Cainelli

Lorenzo e Shaila litigano

La fine degli Shailenzo sembra ormai vicina. Dopo giorni dei soliti tira e molla, con momenti di calma e altri di discussione, i due fidanzati sono tornati ad attaccarsi. L'ultimo motivo di lite è stata la presunta gelosia della ballerina nei confronti di Chiara Cainelli. Questo almeno è quanto sostiene il modello milanese, mentre la dolce metà continua a smentirlo.

Proprio ieri, in un momento di sfogo, Shaila ha detto a Chiara: "Mi fa passare come gelosa di te. Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata solo gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici in generale e lui sotto le coperte mi diceva di dirlo in puntata, di dire che sono gelosa".

Spolverato ha quindi provato a difendere se stesso e il proprio punto di vista sulla questione, ma niente da fare: la Cainelli e Zeudi Di Palma, le amiche di Shaila, hanno creduto alla ragazza. Lorenzo è quindi tornato alla carica: "Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All'inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque credetele pure".

La sfuriata notturna di Lorenzo Spolverato

Mentre le telecamere inquadravano Federico in giardino, si sono sentiti dei colpi, calci e pugni dati ai mobili o al muro, e delle urla. La voce era quella di Lorenzo Spolverato e le invettive erano rivolte contro Shaila: "Ma tu cosa ca..o racconti?! Che cosa racconti?! Cosa dici agli altri? Cosa? Ca..ate racconti, per farmi passare male. Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla. Vai a raccontare queste cose in giro". Al centro della discussione, quasi certamente, ancora la questione gelosia.

A spiegare poi cosa fosse successo sono stati Stefania Orlando e Mattia Fumagalli: "Lui ha aperto l'armadio di Shaila e si è messo a strappare tutti i fogli che gli aveva scritto lei. Poi ha preso il quadro verde, l'ha sbattuto a terra davanti l'armadio. Ha anche chiesto se ci fosse un letto libero perché non vuole dormire con Shaila". I due hanno poi aggiunto, con una nota di sarcasmo: "Lo farà perché vuole il primo blocco. Ha anche buttato i cuscini in piscina. Forse gli daranno addirittura due blocchi in puntata".