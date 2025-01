Grande Fratello, Lorenzo Spolverato minaccia ancora: “Se esce Shaila vado via anche io”

La ventunesima puntata del Grande Fratello ha portato alla luce il provvedimento disciplinare atteso, ma che ha sollevato polemiche sia tra i concorrenti che tra il pubblico. La produzione ha deciso di lasciare al televoto il destino di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, punite per comportamenti giudicati inaccettabili, ma non senza critiche sulla gestione della situazione.

Un provvedimento che non convince

La scelta degli autori, paragonabile a una soluzione degna di Ponzio Pilato, è stata quella di sospendere il televoto settimanale e mettere le tre gieffine al giudizio del pubblico, chiedendo: "Chi vuoi eliminare?". Questa decisione ha fatto esplodere il malcontento nella Casa, in particolare quello di Jessica, che non ha accettato di essere paragonata a Helena.

La cantante ha scelto di abbandonare il reality con queste parole: "Ho sempre mantenuto un profilo basso, ma essere paragonata a Helena è qualcosa che non posso accettare. Erano già dieci giorni che riflettevo sull'idea di lasciare, e ora ho trovato la forza per farlo. Mi fa perdere la testa essere messa sullo stesso piano di lei." Jessica ha poi varcato la porta rossa, chiudendo così la sua esperienza nel reality.

Shaila è in nomination per l'eliminazione

La discussione sul provvedimento disciplinare è proseguita anche dopo la puntata. Accanto alle tre gieffine punite, gli autori hanno deciso di includere al giudizio del pubblico anche i concorrenti votati durante le normali nomination, ovvero Shaila, Luca e Tommaso, scatenando le critiche di alcuni concorrenti. Lorenzo, visibilmente contrariato, ha dichiarato il suo dissenso sulla decisione degli autori.

"Avrebbero dovuto fare un televoto separato per le concorrenti punite. Altrimenti potrebbe uscire qualcuno che non c'entra niente. Metti caso esce Shaila tra le cinque dopo quello che è successo, me ne vado. Dovevano fare un televoto per loro e uno per la nomination normale." Anche altri concorrenti hanno espresso perplessità sulla scelta degli autori, ritenendo che questa decisione rischi di penalizzare ingiustamente chi non ha avuto comportamenti scorretti.

Non è la prima volta che Lorenzo Spolverato minaccia di lasciare il Grande Fratello. Nei giorni scorsi, durante una conversazione con altri concorrenti, aveva dichiarato: "Se non squalificano Helena io vado via. Basta che se lo dico qualcuno mi venga dietro. Io vorrei, è l'unico modo!". Mariavittoria e Shaila avevano mostrato il loro appoggio. Tommaso, concordando, aveva aggiunto: "Se lo vuoi fare, si fa tutti!". Pochi giorni dopo, a pranzo, Lorenzo aveva ribadito la sua intenzione: "Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino a qui," aveva confidato a Shaila.