Grande Fratello: concorrenti contro Helena, tra richieste di squalifica e minacce di lasciare la casa! Bluff?

Alcuni degli abitanti dei Lumina Studios sarebbero pronti ad abbandonare il programma se Helena Prestes non sarà squalificata.

Il caso legato al gesto di Helena Prestes, che ha lanciato un bollitore pieno d'acqua fredda contro Jessica Morlacchi che la stava insultando, continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. Alcuni concorrenti sembrano pronti a fare pressione sulla produzione per ottenere la squalifica della modella brasiliana durante la prossima diretta. Tuttavia, molti spettatori dubitano della sincerità di queste minacce, ipotizzando che si tratti di un bluff per aumentare la tensione e ottenere maggiore visibilità.

La decisione di alcuni concorrenti

Tra le dichiarazioni più accese spicca quella di Shaila Gatta, che ha espresso la sua profonda delusione per l'accaduto: "Mi sono vergognata a stare qua, perché siamo tutti professionisti e siamo al macello. È una figura di m.rda", ha dichiarato l'ex velina supportata da alcuni coinquilini della Casa più spiata d'Italia

Anche Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato si sono mostrati determinati a portare il tema all'attenzione di Alfonso Signorini durante la diretta di mercoledì. Il primo ha dichiarato: "Basta che se lo dico qualcuno mi venga dietro. Io vorrei, è l'unico modo!" L'idraulico senese, d'accordo con il compagno d'avventura, ha rincarato la dose: "Se lo vuoi fare si fa tutti!"

Una minaccia credibile o un bluff?

Nonostante le parole decise, il pubblico è scettico sulla reale intenzione dei concorrenti di abbandonare il gioco. I social pullulano di commenti ironici che definiscono questa presa di posizione un tentativo di ricatto mal riuscito. Gli spettatori sottolineano che, storicamente, situazioni simili si sono sempre risolte senza abbandoni effettivi, perchè nessuno è disposto a pagare la penale o a rinunciare al cachet del programma.

Il conduttore Alfonso Signorini sarà chiamato a gestire una puntata particolarmente delicata. Da un lato, la pressione dei concorrenti che chiedono la squalifica di Helena, dall'altro l'esigenza di mantenere un equilibrio tra il rispetto delle regole e il ritmo dello show. Non è ancora chiaro se la produzione cederà alle richieste dei gieffini o se opterà per una soluzione più diplomatica.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi: dopo la lite provvedimenti in arrivo nella Casa del Grande Fratello?

Tuttavia, il clima teso e le dichiarazioni forti rischiano di creare una spaccatura ancora più profonda nella Casa. La puntata di mercoledì 8 gennaio sarà cruciale per definire il futuro di Helena Prestes e la credibilità delle minacce di abbandono dei concorrenti. Saranno davvero pronti a lasciare il programma o, come molti auspicano, si risolverà tutto con un confronto in diretta e qualche scusa formale? Nel frattempo, il pubblico segue con attenzione l'evoluzione della vicenda, pronto a esprimere il proprio parere attraverso i social e, forse, tramite un eventuale televoto flash.