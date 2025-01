Grande Fratello: Jessica Morlacchi abbandona il programma, Helena Prestes e Ilaria Galassi in nomination

La ventunesima puntata del Grande Fratello si è rivelata una delle più attese di questa stagione, giunta ormai al centoquattordicesimo giorno. Il motivo principale? La decisione del provvedimento disciplinare contro Helena Prestes e altre concorrenti, come Ilaria Galassi e Jessica, coinvolte nei recenti episodi che hanno fatto discutere il pubblico.

Il comunicato della produzione

Nel pomeriggio, una nota ufficiale del programma aveva anticipato che si sarebbe trattato di un unico provvedimento disciplinare, destinato ai concorrenti coinvolti. Tuttavia, la natura del provvedimento era rimasta avvolta nel mistero, aumentando l'attesa per la puntata. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha aperto la classica busta - simbolo dei momenti più decisivi del reality - leggendo il comunicato ufficiale, che ha messo fine alle speculazioni dei giorni precedenti.

Subito dopo il conduttore ha letto il comunicato tanto atteso dai fan che in questi giorni hanno commentato gli eventi sui social. Le tre concorrenti vanno direttamente in nomination d'ufficio eliminatoria, insieme ai nominati di questa sera Helena e Ilaria hanno accettato la decisione del Grande Fratello. Jessica invece non ha condiviso le scelte della produzione di metterla sullo stesso piano della Prestes. Per questo motivo ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter abbandonare subito il programma. A nulla sono valsi i tentativi dei coinquilini di convincerla, la Morlacchi è stata irremovibile e ha lasciato la Casa.

La parole di Jessica

"Ho sempre mantenuto un profilo basso, ma essere paragonata a Helena è qualcosa che non posso accettare. Erano già dieci giorni che riflettevo sull'idea di lasciare, e ora ho trovato la forza per farlo", ha detto Jessica. "Mi fa perdere la testa essere messa sullo stesso piano di lei. Non si tratta del televoto. A 37 anni, dopo tutto quello che ho vissuto e superato, non posso permettermi di accettarlo".

Grande Fratello, Alfonso Signorini entra nella Casa: "avete oltrepassato il limite del buongusto e decenza"

"Ho impiegato molto tempo per tirare fuori il mio carattere, e ora non starò zitta: chiunque mi provocherà, avrà una risposta. Non sarò più l'agnellino della situazione. Helena, invece, è instabile. Rispetto comunque la decisione del Grande Fratello, va bene così. Ho inseguito questo programma per tre anni e trascorrere qui tre mesi e mezzo è stato un regalo", ha concluso prima di uscire dalla porta rossa.