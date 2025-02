Grande Fratello, la frase shock di Chiara Cainelli su Helena Prestes fa rabbrividire perfino Zeudi e Shaila

Il Grande Fratello è ormai alle battute decisive: i coinquilini del reality show si avvicinano sempre più alla puntata finale, e la casa appare sempre più divisa. Al centro, le solite Shaila Gatta e Helena Prestes, la cui rivalità va avanti da mesi. Adesso, però, i motivi di discussione non riguardano più la gelosia per Lorenzo, ma un recente confronto con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, durante il quale la Cainelli si è lasciata scappare un commento infelice sulla modella brasiliana. Ecco cosa è successo.

Chiara, Shaila e Zeudi: Helena non è un a "regina"

Helena Prestes

Le telecamere del reality hanno ripreso una conversazione tra Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: le tre inquiline stavano parlando della Prestes, commentando il fatto che la modella brasiliana si sia auto-assegnata l'appellativo di "regina". Shaila Gatta ha osservato che "se lo fosse davvero, lascerebbe agli altri la scelta di chiamarla così". A cui ha ribattuto Zeudi Di Palma: "Ma, al di là di chi gli abbia dato questo appellativo, le regine quando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa".

Il commento di Chiara: le regine...

Chiara Cainelli

A questo punto però, è intervenuta Chiara Cainelli, con un commento che ha lasciato le altre due contrariate. La Cainelli infatti, ha detto: "Solitamente le regine vengono impiccate". Vedendo la reazione delle inquiline, le quali l'hanno trovata esagerata, Chiara ha cercato di fare un passo indietro: "Intendevo dire che nella storia, solitamente, venivano ghigliottinate, come è successo a Maria Stuart".

La stessa Shaila durante la puntata di lunedì 24 febbraio, era stata redarguita da Signorini per aver definito Helena una "seven eight", numero che nella smorfia napoletana significa donna di "facili costumi"

Intanto Helena Prestes ha espresso i suoi dubbi sul voto, delusa di non essersi aggiudicata un posto in finale al televoto.