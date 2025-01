Grande Fratello: Lorenzo Spolverato manda a fan*ulo Tommaso Franchi e poi insulta Iago Garcia

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha mostrato segni di nervosismo, isolandosi in giardino durante l'eliminazione di Bernardo Cherubini e non salutando il coinquilino quando questi ha abbandonato il loft dei Lumina Studios. Il gieffino milanese si sente incompreso e, come spesso accade, ha minacciato di lasciare il reality show.

Lo scontro tra Lorenzo e Tommaso

Il suo atteggiamento non è passato inosservato: l'idraulico senese ha subito fatto notare che Spolverato non aveva salutato Bernardo prima che il concorrente lasciasse la Casa. La situazione è subito degenerata e Lorenzo ha avuto un acceso scambio con Tommaso: "Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l'ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta, prima di parlare, dovresti pensarci?".

Tommaso Franchi ha risposto ricordando che, al contrario, quando Luca Calvani aveva lasciato il gioco, Lorenzo non aveva avuto alcuna esitazione a salutarlo, nonostante la loro rivalità. Questo ha messo Spolverato in difficoltà, e lui ha reagito in modo scontroso: "Ma sai dov'ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffanc.lo!".

Lorenzo Spolverato in crisi durante la puntata del 30 gennaio

Alla parolaccia di Lorenzo Iago Garcia è subito intervenuto: "Vaffa non si può dire in questa casa". La provocazione non è passata inosservata e ha mandato Lorenzo su tutte le furie: "Stai zitto, cretino! Vaffanculo, coglione" ha risposto, dando il via a un altro scontro verbale.

Dopo la fine della puntata, Emanuele Fiori ha commentato l'accaduto, sottolineando che Lorenzo tende ad avere un atteggiamento provocatorio, molto più di Helena: "Lui fa sempre commenti inutili e si meraviglia se succede tutto questo? Non può fare la vittima, perché è il primo a provocare. Se fosse stata Helena a fare quello che ha fatto stasera, sarebbe scoppiato un casino", ha dichiarato.

Anche Iago Garcia ha fatto notare una disparità nelle reazioni degli autori rispetto a quello che succede nella Casa: "Sento che ci sono due misure di trattamento, una per Lollo, che ha una misura molto più alta di noi, e una che possiamo adottare noi, molto più bassa", ha fatto notare l'attore spagnolo a Giglio.

Bernardo Cherubini raggiunge lo studio del Grande Fratello dopo l'eliminazione

L'esplosione di rabbia in diretta

Durante la puntata, Spolverato ha lanciato una sedia in un momento di frustrazione per l'attenzione dedicata a Helena durante la serata. Il gesto, non ripreso in diretta, è stato ricostruito grazie ai video sui social. Pamela Petrarolo e Mariavittoria hanno spiegato a Stefania Orlando, che si era spaventata: "Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno a Helena", ha raccontato la specializzata in chirurgia estetica.