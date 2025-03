Grande Fratello, Lorenzo Spolverato alla fine lo ammette: "Devo vincere io, è la mia giustizia personale"

Come primo finalista eletto dell'edizione, Lorenzo Spolverato ha avuto tutto il tempo di immaginare e "gustare" la propria vittoria del Grande Fratello. Due puntate fa ha accusato Zeudi Di Palma di fare la "fenomena" da quando anche a lei è toccata la stessa sorte, ma la verità è che, come tutti gli spettatori hanno ormai capito, il modello milanese si sente ormai il vincitore annunciato del reality.

La confessione di Lorenzo Spolverato a Chiara e Zeudi

Helena e Lorenzo

Fino a questo momento aveva sempre dissimulato questa consapevolezza, ma ieri sera, a carte scoperte, ormai a pochi giorni dalla finalissima del 31, il gieffino ha ammesso, in una conversazione con ciò che rimane del suo "clan", Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, che sì, se ci fosse una giustizia, dovrebbe andare proprio a lui il premio finale.

"Io ho sognato che vince Mariavittoria, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Basta andare sotto il piumone e scoprire tutto. Infatti non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale" ha esordito Lorenzo.

Per poi uscire fuori allo scoperto: "Io devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire rientrare, guardare tutto, sapere robe. Io non lo dimentico! Questa è gente che si è studiata tutto. Io no, che cavolo ho visto? Poi a me hanno bacchettato perché ho guardato il profilo Instagram di Tommaso. Ma ci rendiamo conto?! Jessica è uscita e si è guardata i profili di tutti, ma li aveva già visti anche prima di entrare qui. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere".

Nell'intermezzo, anche l'ormai solita invocazione a Shaila Gatta (che però, sembra, abbia confessato a persone vicine di non volerlo più vedere una volta che anche lui sarà uscito dalla Casa): "Shaila dove sei? Devo vincere anche per te. Shaila ma tu hai già vinto. Devo vincere anche per questo".

Nella parte finale dell'arringa in favore di se stesso, Lorenzo poi la spara grossa, sostenendo di meritare la vittoria anche perchè, a suo giudizio, in questa esperienza ha dimostrato di essere cambiato: "Io sono onesto, mi meriterei di vincere anche per il cambiamento che ho fatto. Ma già mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale, l'unico uomo che ce l'ha fatta. Però vedendo chi sono i finalisti non sono così felice, perché non c'è Giglio, non c'è Shaila. Al posto di Jessica o Helena avrei preferito vedere Mariavittoria in finale. Helena fa la regina, ma non deve vincere, lei è anche uscita. A sto punto dico: speriamo che io ce la faccia. Io vorrei vincere per sfida e gioco, per competizione, cavolo sì!".

L'attesa, di Lorenzo Spolverato e degli spettatori, sta per terminare: lunedì 31 marzo il Grande Fratello 18 eleggerà il suo vincitore o la sua vincitrice.